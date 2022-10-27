Новая школа в Люблино откроется в сентябре 2023 года

В День знаний в 2023 году на юго-востоке столицы первых учеников примет новая школа в Люблино. Фото: mos.ru

В День знаний в 2023 году на юго-востоке столицы первых учеников примет новая школа в Люблино. Ее уже строят за счет инвестора на Люблинской улице в жилом комплексе «Люблинский парк».

«Мы перевалили за последние годы в строительстве объектов образования за 500, - сказал сегодня, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра школы в Люблино. - Это большие современные объекты: крупные школы, детские сады, оснащенные по современному стандарту, который обеспечивает полный комплекс обучения, включая общеобразовательные программы, и также предпрофессиональные».

Мэр напомнил, что самыми востребованными становятся учебные заведения в районах новостроек.

«Там, где идет активное масштабное строительство, как здесь, в Люблино, - отметил Собянин. - Построен детский сад, достраивается школа. Надеюсь, она к 1 сентября заработает и примет новоселов».

Мэр поручил подрядчику ускорить строительство школы для жителей района.

КОНКРЕТНО

Четырехэтажная школа на Люблинской улице рассчитана на 1 150 мест. Новое учебное здание войдет в комплекс школы имени Достоевского.

В современном корпусе будут учиться дети с 1 по 11 классы. Здесь разместятся:

- универсальные учебные кабинеты;

- ИT-полигон с лабораторным практикумом;

- кружки для художественного и музыкального образования;

- мастерские по обработке ткани и изучению технологий кулинарии;

- кабинет самотестирования;

- шахматный кружок;

- многофункциональный библиотечный центр и медиатека;

- зрительный зал на 690 мест с эстрадой, артистическими и техническим центром;

- два спортзала.

Около школы обустроят физкультурно-спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной площадкой, площадкой для сдачи норм ГТО, площадкой для гимнастики и прыжков в длину. Рядом появится учебно-опытная зона с теплицей и участками для посадки растений.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 513 образовательных комплексов - 360 детсадов и 153 школы. Из них 290 - за счет городского бюджета и 223 - за счет инвесторов.

В планах на 2022 - 2024 годы - строительство еще более 150 корпусов школ и детсадов.