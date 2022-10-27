Долгое время низкобюджетная авиакомпания «Победа» летала из «Внуково». Однако с 30 октября основная часть рейсов перевозчика будет перенесена в Шереметьево - главную воздушную гавань группы «Аэрофлот», в которую входит и «Победа». Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгое время основным аэропортом низкобюджетной авиакомпании «Победа» было столичное Внуково. Но с 30 октября большинство рейсов перевозчика будет перенесено в Шереметьево - главную воздушную гавань группы «Аэрофлот», в которую входит и «Победа». Как сообщила пресс-служба компании, это делается в том числе и для того, чтобы пассажиры получили «более привлекательные цены».

«Победа» будет летать:

- Из Шереметьево - в 25 российских городов (Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Сочи, Ставрополь, Томск, Уфу, Чебоксары, Челябинск)

- Из Внуково – в 14 городов (Волгоград, Калининград, Махачкалу, Минводы, Новосибирск, Пермь, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Сургут, Тюмень, Ульяновск и Уфу).

А еще «Победа» планирует вернуться в дальнее зарубежье. Первым направлением может стать Турция: с конца декабря компания собирается запустить семь рейсов в неделю из Москвы в Анталью. Также перевозчик хочет возобновить полеты в Стамбул. Скорее всего, международные рейсы будут выполняться также из Шереметьево. За границу «Победа» не летала с марта и лишь недавно возобновила полеты в Минск.