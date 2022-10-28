Артисты сыграют в футбол с олимпийскими чемпионами

Вы когда-нибудь видели, как накручивает чужих защитников гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, какие чудеса творит с мячом олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский и насколько хороши в атаке Дмитрий Маликов, Сергей Минаев, Илья Авербух? На следующей неделе у всех желающих будет шанс посмотреть на известных артистов, спортсменов, журналистов и политиков в несколько новом для них амплуа - в качестве футболистов. 3 и 4 ноября в манеже «Спартака» в Сокольниках пройдет ежегодный фестиваль «Арт-футбол».

- Мы все в основном прекрасно и много лет друг друга знаем, но будут и новые лица, - рассказал организатор фестиваля «Арт-футбол», президент футбольного клуба «Старко», генеральный директор Дирекции благотворительных программ «Старко» Юрий Давыдов. - Команды будут составлены не только из известных музыкантов, но и актеров, представителей театра, цирка.

Важный момент: нынешний «Арт-футбол» будет посвящен 70-летию Олимпиады 1952 года в Хельсинки. Это были первые Игры, на которые была допущена команда СССР (до этого советских атлетов на крупнейшие мировые соревнования не пускали из-за различных санкций - ничего не напоминает?).

И вот спустя семь лет после войны сборная Союза дебютирует на Олимпиаде и производит настоящий фурор - занимает второе общекомандное место.

В честь этого события ярким финалом «Арт-футбола» станет гала-матч команды артистов «Старко» и сборной олимпийских чемпионов, выигрывавших Игры в разные годы и в разных видах спорта. Свое участие подтвердили четырехкратный олимпийские чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, футболист Сергей Горлукович (победитель легендарного финала, когда команда СССР обыграла бразильцев с юными Ромарио и Бебето в составе), теннисист Марат Сафин, фигурист Алексей Ягудин, фехтовальщик Павел Колобков, уже упомянутый бегун Юрий Борзаковский и многие другие.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Еще один участник этой команды, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, признался, что в свое время тренеры строго-настрого запрещали им, легкоатлетам, играть в футбол.

- Ногу подвернешь или даже если палец выбьешь - часть сезона придется пропустить, - объяснил спортсмен. - Но мы все равно футбол любили и обожали!

- Когда тренеры уходили из зала, мы разбивались на команды и играли поролоновым мячом, - вспоминает Алексей Немов. - А когда мы выезжали на международные соревнования, после финалов тоже играли с местными гимнастами в футбол. Например, со сборной Германии. Когда есть только поле и мяч - все равны. Футбол только сближает людей.

Я надеюсь, что так будет и впредь.

КСТАТИ

Образец настоящего мужества

На ОИ-1952 сборная СССР завоевала более 70 медалей, хотя ее в разных видах спорта представляли люди, которые прошли страшнейшую войну, побывали на фронте, гнили в фашистских концлагерях. Гвозди бы из таких людей делать! Например, показателен пример гимнаста Виктора Чукарина. Уроженец Мариуполя (сын донского казака и гречанки) воевал, был ранен, попал в плен, прошел 17 концлагерей (чудом выжил в Бухенвальде), вернулся домой с весом всего 40 килограммов, но при этом сумел не просто вернуться в спорт - на тех Играх он завоевал четыре «золота» и два «серебра»! Похоронен Чукарин, к слову, во Львове.

- Конечно, для нас всех, гимнастов, Виктор Иванович - это образец настоящего мужества и в жизни, и в спорте, - рассказал Алексей Немов. - Люди его поколения заложили в нашем виде спорта основы той школы, которая воспитала нас.