Загрутдинов: В Капотне готовятся к вводу три жилых корпуса по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Для новоселов реновации в разных районах столицы появляются современные дома.

«Первые жилые корпуса для переселения по программе введут в эксплуатацию в этом году в районе Капотня, 1-й квартал, владение 8, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Три корпуса - переменной этажности с подземной автостоянкой.

Оформленный в светлых пастельных тонах дом будет таким:

- фасады - с облицовкой керамогранитом и клинкерной плиткой бежевого, светло-кирпичного и жемчужно-серого цветов, а также с корзинами для кондиционеров;

- 320 квартир (однокомнатных – 135, двухкомнатных – 159, трехкомнатных – 26). Для маломобильных жильцов - восемь квартир с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилой первый этаж зданий - с вестибюлем жилой части, лифтовым холлом, местом для хранения уборочного инвентаря, почтовыми ящиками и техническими помещениями. Кроме того, здесь могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- лифты грузоподъемностью 600 и 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией.

В благоустроенном и озелененном дворе:

- высадили деревья и кустарники;

- разбили газоны и цветники;

- обустроили две детские и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/