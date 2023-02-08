Загрутдинов: В 2023 году построим пешеходный переход на Лермонтовском проспекте

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе продолжается развитие транспортной инфраструктуры. В планах на 2023 год - построить за счет городского бюджета около 20 пешеходных переходов. Один из них обеспечит жителям жилых кварталов района Выхино-Жулебино беспрепятственный доступ к станции метро «Косино» и одноименной платформе Рязанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сейчас на объекте возводятся основные конструкции тоннельной части пешеходного перехода, двух лестниц и двух пандусов, - рассказал глава ведомства. - Изначально строительство предполагалось завершить в 2024 году, однако плановый срок окончания работ сместился на третий квартал этого года».

По его словам, проект реализуется в рамках реконструкции Рязанского проспекта от Садового кольца до границ с Московской областью. Длина подземного перехода - более 47 метров, высота - четыре метра. Со стороны Лермонтовского проспекта и платформы «Косино» Рязанского направления Московской железной дороги разместятся лестничные сходы и пандусы для маломобильных жителей. Длина этих конструкций в общей сложности превышает 140 метров. Для отделки используют гранитную плитку.

Напомним, в столице сегодня также строятся новые пешеходные переходы над действующими маршрутами Московских центральных диаметров. Например, через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда, владение 19, а также через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома 29. Ещё одна переправа появится для перехода через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома 5 и дома 7 корпус 2.