В магазинах больше не будет «просрочки». Как в Москве усиливают защиту от испорченных продуктов

В Москве на кассы супермаркетов начали ставить защиту от продажи «просрочки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В супермаркетах появились сканеры, которые определяют молочную продукцию с истекшим сроком годности — примерно так писали про магазинное ноу-хау. Новость показалась странной: зачем сканер, когда можно посмотреть на упаковке срок годности? Конечно, иной раз проще разобраться, почему на вас обиделась любимая девушка, чем сыскать мелкие даты на пачке. Но все же новинка заинтересовала корреспондента «КП» — выдвигаемся в магазин. Сначала думал, что это сканеры, вроде тех, к которым можно поднести товар для проверки цены. Обошел пару отделов — глухо.

Спросил у продавцов: те пожали плечами. Я не отставал. Позвали менеджера. Дело было в Москве, поэтому менеджер выполняла не только функцию босса, но и человека, лучше всего понимающего русский язык.

Однако ни о каких сканерах «просрочки» здесь не слыхали. Но на всякий случай сообщили дотошному визитеру, что у них все свежее, постоянно проверяют. А ежели чего, жаловаться никуда не надо: только скажи, мы все исправим!

Меньше QR-кода

Не добившись ответа в магазине, пошел еще раз вчитываться в дебри сумбурных пресс-релизов официальных органов. История оказалась прозаичнее, чем предполагалось, но не менее занимательной.

По всей России уже несколько лет вводят маркировку товаров. Называется система «Честный знак». Начали с шуб, сигарет и духов. Сейчас уже наносят на молочную продукцию, шины, лекарства, обувь, фотоаппараты и продолжают экспериментировать.

Маркировку вы точно видели или даже сталкивались лично, если пользовались кассами самообслуживания. Например, на коробке молока, кроме знакомого всем штрихкода, добавился еще один код. И его надо обязательно «пикнуть» при покупке.

Код похож на QR — такой же набор черных квадратиков на белом фоне. На самом деле он называется «дата-матрикс». В него можно зашифровать чуть меньше данных, чем в QR (когда мы наводим смартфон на код, камера как раз и занимается «расшифровкой»). Зато квадратик дата-матрикс всего 2x2 см, а не минимум 5x5 см, как «куар».

В «Честный знак» «зашивают» информацию, кто и когда произвел товар, номер партии и другие характеристики — вес, размер, материал. Эти данные хранятся не только в коде на упаковке, но и в общей базе данных. Когда код «пикают» на кассе, система получает сигнал — товар продан в таком-то магазине.

Эксперимент добровольный

Зачем все это? Борьба с контрафактом (продавать те же шубы или сигареты без кода нельзя), источник информации для производителей, а теперь еще и борьба с кислым молоком.

Разумеется, если речь про нормальный магазин с современной кассой, а не развал, где принимают только наличку или переводы на карту, и торгуют непонятно чем.

Технологический запрет на продажу плохой «молочки» пока добровольный. Когда сканируешь дата-матрикс, если срок годности товара истек, касса его не продаст. Пока заблокируют только сыры, мороженое и многие виды молочной продукции. В будущем планируют добавить сюда воду и пиво, а также некоторые слабоалкогольные напитки.

Эксперимент идет по всей стране до 1 августа. Если не будет никаких технических сбоев и проблем, такую «защиту» внедрят повсеместно. Правда, пока не решен вопрос с весовой продукцией. Например, то же молоко на розлив или весовой сыр не маркируются.

Вопрос ребром

Так ли нужна эта система?

— В современном ритейле есть проблема с кадрами. Сотрудник супермаркета по совместительству грузчик, кассир и уборщик, — рассказала «КП» маркетолог Валерия Павлова. — Людей очень не хватает, особенно в крупных городах. Зарплаты маленькие, а график работы адский. И хотя магазины вводят должности вроде «директор по свежести», вопрос с просроченной продукцией на полках стоит остро.

Минпромторг публиковал статистику: за прошлый год в России 43 млн фактов продажи просроченной молочной продукции. А если бы считали еще колбасу, хлеб… Эту цифру как раз определили по маркировке «Честный знак» — на основе данных из системы. Только на тот момент система не блокировала продажу товара с истекшим сроком годности. Это программное обеспечение должен сделать сам магазин. Введение таких технических инструментов — хорошее решение. Нужно поскорее распространить его на детское питание.