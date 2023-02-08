«Была без сознания, пульс не прощупывался»: Подмосковные врачи рассказали, как спасли пятиклассницу, на которую напала подруга с ножом

Фото: пресс-служба правительства Московской области

11-летней Соне, которую в туалете химкинского лицея №10 пыталась убить ножом бывшая подруга, стало лучше. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который посетил маленькую пациентку в Московском областном центре охраны материнства и детства, который специализируется на оказании хирургической помощи детям.

- Сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту, - рассказал губернатор. - Конечно, эта ситуация стала для нас всех шоком. Мы очень волновались за Соню, но спасибо врачам из Химок и Люберец, санавиации - сработали четко, быстро.

Родители девочки тоже благодарят врачей. Медики - настоящие герои! Благодаря их четким и грамотным действиям Соню удалось спасти в критический момент, когда счет шел уже на считанные минуты…

Напомним, бывшая подруга Настя (имя изменено, - Авт.) напала на Соню в школьном туалете во время третьего урока. Начала хаотично наносить удары ножом. Эксперты насчитали на девочке не более 30 ножевых ранений. Жизненно важные органы не были задеты, но девочка очень быстро потеряла сознание из-за большой кровопотери, упав на пол. Сама же Настя вернулась с ножом в класс и призналась учительнице, что «убила Соню». Педагог кинулась в туалет и, увидев девочку в крови, сразу же стала звонить в скорую помощь.

В Минздраве Подмосковья уточняют: вызов поступил в 10:48. И уже через 10 минут на месте была первая бригада скорой помощи.

Врачи рассказывают:

- Девочка была без сознания. Артериальное давление и пульс не прощупывались.

Если нет давления, это означает, что пациенту практически невозможно поставить катетер, чтобы ввести препараты, которые помогут вернуть давление и стабилизировать состояние пациента. Поэтому химкинский фельдшер установил периферический катетер и начал инфузионную терапию (ввод лекарств). Еще через 12 минут прибыла вторая бригада, медики установили девочке второй катетер. Благодаря этому удалось поднять артериальное давление до 50 мм ртутного столба. (Норма для подростков такого возраста - от 70 до 105).

Несмотря на потерю большого количества крови, девочку удалось довезти до реанимации Химкинской областной больницы. Затем на вертолете санитарной авиации Соню под присмотром врачей доставили в Люберецкую областную больницу. На тот момент состояние девочки оценивали как тяжелое. Она даже дышать самостоятельно не могла - только с помощью искусственной вентиляции легких. Но сегодня ей уже гораздо лучше.

- Самое страшное позади, - отметил Андрей Воробьёв. - Соня поправится обязательно.