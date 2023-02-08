Вакцина от коронавируса и ноу-хау для приборов ночного видения. Эти и другие разработки 90 молодых ученых отмечены премиями правительства Москвы

День российской науки отмечается сегодня, 8 февраля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

День российской науки отмечается сегодня, 8 февраля. В праздник мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии правительства столицы за 2022 год молодым ученым.

«Поздравляю с Днем российской науки и с заслуженными премиями Москвы, которые вы завоевали в такой сложной конкурентной борьбе, - сказал Собянин. - В этом году на каждую премию приходилось более 20 претендентов. Очень важно, что ваши темы очень тесно переплетаются с нуждами страны, нашего города, начиная от таких направлений, как медицина, технологии, информационные технологии, математика, биология - самые важные направления, которые сегодня особенно востребованы».

Конкретно

Среди 90 лауреатов:

- Анастасия Пиняева, Анастасия Ковпак и Виктор Волок из Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Награду получили за активное участие в разработке технологии производства, доклинических и клинических исследованиях вакцины от коронавируса КовиВак;

- Андрей и Екатерина Мирофянченко из НПО «Орион» разработали новые методы создания покрытия для оптики, уже запущенные в серийное производство, в том числе для выполнения Гособоронзаказа. Технология применяется, например, на приборах ночного видения и тепловизорах. Она делает устройства более прочными, они реже выходят из строя;

- Илья Чернов, Дмитрий Андреев и Михаил Шкарубо из НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко изобрели и внедрили в практику инструмент для хирургического удаления опухолей основания черепа – с возможностью изменения его пространственной конфигурации в процессе удаления опухоли. Это особенно важно, если хирурги работают с глубокой и узкой раной при малоинвазивных или эндоскопических операциях.

Полный список лауреатов премий правительства Москвы молодым учёным за 2013-2022 годы - на здесь.

Цифры

В 2022 году сотрудники 210 научных организаций подали 1123 заявки на соискание премии правительства Москвы.

Среди претендентов - молодые ученые столицы в возрасте до 35 лет, доктора наук - до 40 лет.

Всего за время вручения премии с 2013 по 2022 годы награды получили 604 человека.