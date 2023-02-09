Загрутдинов: На востоке Москвы строят 39 жилых домов по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Восточный округ Москвы стал лидером по строительству жилья для участников реновации.

«Сегодня на территории округа для переселения по программе реновации строят 39 жилых домов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В них будет более 10 тысяч квартир с улучшенной отделкой».

Каждая новая квартира полностью отвечает стандартам реновации. Везде есть все необходимое - от выключателей и смесителей до электроплиты и сантехники. При желании можно обойтись без ремонта - заноси вещи и живи! К тому же с переездом новоселам помогают бесплатные грузчики.

Первые этажи домов остаются нежилыми. На них размещаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Плюс ко всему на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Кстати, полностью благоустроен по стандартам реновации и двор - с игровыми детскими площадками, лавочками, местами для парковки, деревьями и газонами.

«С начала программы в Восточном округе столицы ввели в эксплуатацию 26 домов, - уточнил Загрутдинов. - Всего по программе реновации новые квартиры в округе получат жители 1062 домов».

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/