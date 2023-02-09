До конца 2023 года в Москве появятся сразу несколько новых крупных школ

Источник: Департамент строительства г. Москвы/ano-rsi.ru

Новые здания школ и детсадов возводятся сегодня в разных районах столицы. Причем вместо обычных учебных корпусов теперь строят многофункциональные образовательные комплексы. В них найдется место не только для занятий по расписанию, но и для спорта, отдыха, общения, хобби, развития своих способностей.

«С 2010 года только Департаментом строительства введено в эксплуатацию более 250 школ и детских садов, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - А есть ещё школы и детские сады, возведенные инвесторами и нашими коллегами в Новой Москве».

По его словам, в прошлом году специалистами ведомства построено более 10 образовательных учреждений. Среди них, например, четыре детсада и учебный корпус в Некрасовке. Этот район активно развивается и расширяется за счёт массового строительства жилья. Поэтому местным жителям очень нужны садики и школьные корпуса. Другие районы тоже не забыли. В Зеленограде появилась школа на 300 мест с большой благоустроенной территорией и спортивными площадками. А в Ватутинках в Новой Москве в конце года - детский сад.

«С уверенностью можно сказать, что в столице сейчас нет очередей в школы и сады, которые были, когда мы только приступили к масштабной программе строительства объектов образования, - подчеркнул Загрутдинов. - Но потребность в образовательных учреждениях будет сохраняться, так как в Москве строится новое жилье и продолжается демографический рост населения».

РОБО-КЛАСС, БАССЕЙН И МАСТЕРСКИЕ

Проекты учебных заведений, которые появятся в столице в этом году, разрабатывались прежде всего на основе требований Департамента образования и науки города Москвы. При этом учитывались и возможности земельного участка, отведенного под строительство. Там, где это позволяет место, возводят школы больших размеров.

«В 2023 году планируем построить более 20 объектов образования, - сообщил Рафик Загрутдинов. - Вместимость детских садов варьируется от 125 до 350 мест. Кроме того, готовимся сдать в этом же году сразу три большие школы - на 1150 мест в Некрасовке, на 1200 мест в Ватутинках и на 1100 мест в районе Молжаниновский».

Например, Новая Москва пополнится двумя крупными школьными комплексами. В деревне Ватутинки поселения Десеновское построят школу на 1200 мест, в конце прошлого года там уже был введен в эксплуатацию детский сад с бассейном на 350 мест. Здание школы общей площадью 19433,4 квадратных метров поделят на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус. Главный вход в основной общешкольной части будет состоять из трёх зон – для начальной, средней и старшей школы. Здесь также появятся места ожидания для родителей. Рядом разместят стойки для зарядки мобильных устройств. В вестибюле - комната охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы для учеников и учителей, обеденный зал на 600 мест (250 мест для младшей школы и 350 мест для средней и старшей школы), пищеблок полного цикла, медицинский блок с кабинетом врача, процедурным и прививочным кабинетами.

Ещё одна большую школу строят в поселении Щаповское. Она рассчитана на 800 мест, из которых для дошкольного отделения выделили 150 мест. Первый этаж отдали под кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания. Кроме того, здесь появится игровая с возможностью размещения спальных мест и многофункциональное многосветное пространство. На втором и третьем этажах - кабинеты музыки и пения, физики, химии и биологии с лаборантскими, иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный и спортивные залы, администрация.

Источник: stroi.mos.ru

Четвёртый этаж займут учебные кабинеты средней и старшей школы. Сюда дети будут приходить заниматься в робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр, закрытый фонд с выдачей книг, кабинет иностранного языка.

В дошкольном отделении - группы со спальной зоной, многофункциональный физкультурный зал, кабинеты для развивающих занятий, администрация и буфет.

ШКОЛА И ДЕТСАД РЯДОМ С ДОМОМ

Среди новых крупных учебных зданий в этом году - школа на 1150 мест в квартале 17 района Некрасовка. Она создаётся в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Будущим ученикам будет удобно ходить на уроки, поскольку вокруг стоят жилые дома. Их свяжут со школьным двором пешеходными дорожками.

Фасады трехэтажного корпуса площадью порядка 16,5 тысяч квадратных метров облицуют белыми керамогранитными плитами с цветными вставками из того же материала. При этом разные части здания выделят с помощью фиолетового, синего, оранжевого, желтого и серого оттенков.

Внутри школа тоже порадует и педагогов, и детей, и родителей. Причем уже с самого входа, который будет состоять из двух отдельных подъездов. Это позволит при необходимости разделить потоки учеников разных возрастов. Или другой вариант - открыть одну часть только на вход, а другую только на выход.

В самом здании также с помощью двух функциональных блоков распределят маршруты детей из начальных и средних классов, чтобы они не пересекались. Общими станут для всех учеников такие зоны, как центр информации, медчасть, спортзалы, актовый зал на 270 мест, столовая и территория около учебного корпуса.

«В школьном дворе появятся игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, а также специальные спортплощадки для прыжков в длину, занятий гимнастикой», - уточнил Загрутдинов.

А на севере столицы в районе Молжаниновский до конца года построят школу на 1100 мест и детсад на 350 мест с бассейном. Как и все столичные школы, ее оснастят по новейшим стандартам обучения специализированными кабинетами с лабораториями для изучения естественных наук и IT-технологий, а также спортзалом и уличными тренажёрами для занятий спортом.