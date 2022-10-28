Прогулки по крыше и проход к «Олимпийскому»: какой будет станция метро «Суворовская»

Фото: mos.ru

На Кольцевой линии метро через два года появится станция «Суворовская». Она будет расположена между «Новослободской» и «Проспектом Мира». С нее пассажиры смогут перейти на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии.

Задел для строительства станции был создан еще в 1954 году, однако реализация начнется только сейчас – мэр Москвы Сергей Собянин утвердил соответствующий проект.

Фото: mos.ru

Станция, которую ждали 70 лет

Москвичи не раз слышали о планах строительства станции метро «Суворовская», но проект так и оставался на бумагах. Воплотить его в жизнь не удавалось. Первые шаги были сделаны только в 90-х - заложили место под площадку в тоннеле, после чего стройку «заморозили». Логично было бы создать пересадочный узел с Кольцевой линии, когда в 2010 году открылась станция «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии метро, однако и тогда не получилось. И тогда, и сейчас строительство является сложным с инженерной и технологической точек зрения. При этом останавливать полностью движение на кольце не планируют.

«Суворовская» предоставит пассажирам дополнительные маршруты - в настоящее время с Люблинско-Дмитровской линии есть только одна пересадку на Кольцевую (на «Курской»), а также разгрузит соседние станции «Проспект Мира» и «Достоевскую».

Быстрый проход к «Олимпийскому»

Фото: mos.ru

Новая станция будет находиться возле Центрального дома Российской армии, театров Российской армии, «Уголок дедушки Дурова», «Русская песня» Надежды Бабкиной.

«Суворовская» распределит потоки людей после молебнов от Соборной мечети и реконструируемого стадиона «Олимпийского», где последнее время проводили самые масштабные концерты в Москве.

Удобнее станет добираться и до жилых районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, в которых проживают свыше 200 тысяч москвичей.

Много цветов и прогулки по крыше

Построена станция будет под Суворовской площадью. Ориентировочная глубина 40 метров. Всего будет два вестибюля: один - к Екатерининскому парку и улице Делегатская, другой - к Олимпийскому проспекту и улице Дурова. Между собой они будут соединены подземным переходом, в котором будут установлены траволаторы для пассажиров – преодолеть весь путь всего за шесть минут.

Второй вестибюль имеет несколько уровней над землей и необычный дизайн. Крыша первого уровня напоминает террасу, по которой москвичи смогут прогуляться, а второй уровень напоминает круглый стадион.

Территорию возле «Суворовской» сделают цветущей, с небольшим садом. Появятся широкие пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для велошеринга и велопарковки.

Фото: mos.ru

КСТАТИ

Ремонт дорог и новый дом

Одновременно со строительством станции «Суворовская» городом предусмотрено возведение жилого дома по программе реновация. Рядом появится общественно-деловой и торгово-развлекательный центр.

- В проект также входит комплексная реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский», - сообщили в мэрии Москвы.

Городские власти за два года отремонтируют дороги, включая улицы Достоевского, Самотечную, Советской Армии, Селезневскую, Самарскую, Щепкина.

- Запланировано строительство проездов местного значения от Олимпийского проспекта до улицы Дурова (вдоль Екатерининского парка) и от Екатерининского парка до Олимпийского проспекта. А также реконструкция Суворовской площади с сужением проезжей части до трех-четырех полос движения, - рассказали в Институте Генплана Москвы.

Для удобства автомобилистов обустроят парковки. Появятся современные остановки для ожидания общественного транспорта.