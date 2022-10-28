На юго-западе Москвы строят и проектируют 34 жилых дома по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Юго-Западный округ продолжает обновление жилья. В нем не только появляются современные кварталы новостроек, но и полностью меняются исторически сложившиеся микрорайоны. Это происходит в том числе благодаря реновации.

«Для переселения участников программы на юго-западе города строят и проектируют 34 жилых дома, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В стадии строительства находятся 12 домов, в проектировании – еще 22 новостройки».

Все квартиры для переселенцев сдаются с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации. Первые этажи домов остаются нежилыми. На них размещаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на этих этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

«С начала этого года в округе введено 6 домов, расположенных в районах Зюзино, Коньково, Ломоносовский, Южное Бутово, - уточнил Загрутдинов. - Всего в Юго-Западном округе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 520 домов общей площадью квартир более 1,9 миллиона квадратных метров».

ЦИФРЫ

С 2017 года, то есть с момента старта программы реновации в столице, снесены 124 жилых дома, в том числе с начала 2022 года – 44 здания.

С начала этого года передали под заселение 48 «стартовых» жилых домов.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 33 новостройки.

Всего в 2022-м переселенцы в столице получат 72 «стартовых» дома.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для новоселов.