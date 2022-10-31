Музейный Город ВДНХ: 23 в одном. И будет больше!

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Когда попадаешь на ВДНХ в последние годы, невольно возникает картинка, как здесь все было еще лет 10-15 назад. Если коротко: анархия была. Прекрасные (изначально) павильоны с монументальной советской архитектурой обносились каким-то нелепыми постройками и ветшали. Внутри (там, где раньше рассказывалось о научных и сельскохозяйственных прорывах) - рынки, на которых торговали всякой ерундой от меда до шуб. Все аллеи были заставлены аляпистыми ларьками и шашлычными.

А потом на ВДНХ началась глобальная реконструкция. Все лишнее, временное, вымели. Архитектуре вернули прежний лоск. В павильоны - смысл. Все-таки это ведь Выставка Достижений Народного Хозяйства, а не торговый центр… Словом, облагороженный ВДНХ вновь стал главным прогулочным местом столицы. И продолжает развиваться в этом направлении.

Пару недель назад был презентован мультиформатный комплекс «Музейный Город ВДНХ». (См. «Конкретно»). Огромная территория обросла современными интерактивными музеями, где собраны уникальнейшие в мировом масштабе экспонаты. Сейчас здесь действуют 23 музея и 6 просветительско-образовательных пространств с собственными экспозициями. И будет больше!

- Наш Музейный Город - самый большой музейный кластер Москвы, - рассказывает руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная. - Все музеи рассчитаны на широкий круг посетителей, людей разного возраста, с разными увлечениями.

По словам Задворной, музеи можно посещать самостоятельно, переходя от музея к музею, наслаждаясь парками ВДНХ, а можно - с экскурсией. Причем специалисты постоянно разрабатывают все новые экскурсионные маршруты, объединяя их тематически.

Как это работает, на днях показали журналистам, организовав пресс-тур по Музейному Городу.

МУЗЕЙ ВДНХ

Как театр начинается с вешалки, так и прогулку по ВДНХ можно начать с Музея ВДНХ. (Входной билет стоит 100 рублей, льготный - 50, при этом с 11:00 до 15:00 со вторника по пятницу действуют бесплатные часы посещения). Тем более, что он находится прямо на главном входе. В триумфальную арку и сразу направо.

- Наша гордость - оцифрованный архив, медиатека, в которой можно посмотреть исторические документы и уникальные снимки начиная с конца 1930-х, когда начала строиться ВДНХ, - объясняют экскурсоводы.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

При этом на каждом шагу интерактив. Можно смотреть фильмы об истории этого грандиозного проекта, рассматривая фото - как строился уникальный с точки зрения технологий павильон «Космос», как выглядела местность и какие очереди выстраивались у касс. Помимо ретроспективных экспонатов есть и игровые зоны, в которых будет интересно и взрослым, и детям. Например, оказавшись у фонтана Дружбы народов, многие ведь пытаются угадать, какая из девушек какую бывшую союзную республику представляет. В музее ВДНХ это можно сделать на специальной инсталляции. При правильном ответе загорается лампочка.

Впрочем, мы ведь только начали наше путешествие по ВДНХ…

ДВЕРЬ ИМЕНИ «ГОСТЬИ ИЗ БУДУЩЕГО»

Что уж тут скрывать, от слова «музей» многие школьники сразу начинают зевать. Поэтому в Музейном Городе всюду интерактив, а получение новых знаний связано с играми и квестами. Например, в павильоне №67 «Карелия» открылась выставка «Капитаны будущего: Terra Futura». (Билет стоит 500 рублей, льготный - 250. Также его можно оплатить Пушкинской картой).

- Вот тут нужно вбить имя ребенка и его возраст. Эта информация вшивается в браслет, - объясняет эскурсовод, подводя нас к экрану. - В каждом зале можно отвечать на вопросы, прикладывая к экрану браслет. В конце путешествия компьютер сообщит ваши результаты.

В «Капитанах будущего» рассказывается о развитии технологий. Причем, начиная от идей, которые описывали в своих книгах знаменитые писатели-фантасты. Причем, чтобы начать свой путь по лабиринту, нужно найти на книжной полке романы тех самых предсказателей. И - в путь.

Не буду раскрывать все детали, но разлет экспонатов действительно потрясает - от старинного утюга, в который нужно было закинуть раскаленный уголь, до бургера, который был произведен на пищевом 3D-принтере. От телевизора КВН до сложной спутниковой техники, которая сорок с лишним лет назад позволила создать действительно Центральное телевидения - транслировать один сигнал на всю территорию страны.

Меня же больше всего поразила… дверь. Конечно, это была не просто дверь. Это была дверь, как из фильма «Гостья из будущего» - пионер Коля Герасимов открывал ее и тут же оказывался в другом мире. Так что выставка рекомендована не только детям, но и взрослым, которые еще миелофон и флипы застали!

«КОСМОС» - ЭТО ПРОСТО КОСМОС!

По статистике павильон «Космос» - самый популярный музей на территории ВДНХ. (Билет стоит 500 рублей, льготный - 250. Семейный (двое взрослых и двое детей от 7 до 16 лет - 1200).

Почти полмиллиона посетителей за год! И неспроста, конечно. Здесь выставлены полноразмерные макеты космических станций. Например, «Алмаз» - уникальная шпионская станция, которая много лет была под грифом «Секретно». И конечно же знаменитый «Мир». Причем, некоторые модули можно посетить, чтобы посмотреть, в каких условиях живут на орбите космонавты.

- Перед запуском «Мира» были построены два его рабочих прототипа. На них тренировались космонавты и технические сотрудники. У нас как раз представлен один из этих прототипов, - объясняет экскурсовод.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

А еще здесь выставлены двигатели, на которых ракеты-носители везут на орбиту пассажиров и грузы, а еще макет «Бурана», а еще различные модули и много-много интересного. Те, кто хоть раз попадал в «Космос», не дадут соврать: обойти всю экспозицию нереально даже за день. Поэтому многие возвращаются.

По словам Натальи Задворной, Музейный Город продолжает расширяться. До 2024 года на ВДНХ появятся еще шесть новых музеев:

- Мы планируем открытие «Третьяковки на ВДНХ» - это наш совместный проект с Третьяковской галереей. Также заработает проект «Росатома» павильон «Атом». А еще - интерактивный музей, посвященный Льву Толстому и его роману «Война и мир». Есть и другие проекты. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 14,9 млн человек посетили ВДНХ в 2022 году.

• 1,5 млн из них - объекты Музейного города.

В том числе 150 тыс. - экскурсии по музеям ВДНХ.

Самые популярные музеи

• Центр «Космонавтика и авиация» - 460 тысяч посетителей с начала этого года.

• Павильон «Макет Москвы» - 365 тысяч.

• Музей Гаража особого назначения ФСО России - 156 тысяч.

• Исторический парк «Россия - моя история» - 127 тысяч.