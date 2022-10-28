YAPPY проведет перформанс с Лизой Анохиной и Артемом Waterfork в «Авиапарке»

Перфоманс с участием блогеров организован в рамках запуска нового функционала платформы – открытых комнат.

Шоу с участием Лизы Анохиной и Артемом Waterfork пройдет на территории прозрачного куба - его установят в ТЦ “Авиапарк” рядом с аквариумом на первом этаже. В нем на протяжении 10 часов каждый из блогеров будет общаться со зрителями и выполнять задания от ведущего и подписчиков.

Так, в каждой из 4 зон внутри куба Лиза и Артем будут снимать ролики на заданную тему и выкладывать их в свои открытые комнаты в YAPPY. Это тематические чаты, где в течение 24 часов неограниченное количество пользователей могут общаться с помощью текстовых сообщений и видео, а также делать совместные ролики – коллабы.

Победит тот блогер, который за время перформанса в кубе приведет в свою комнату в YAPPY как можно больше участников. Количество посетителей открытых комнат будут отображаться на специальных экранах, расположенных над каждой зоной куба.

Принять участие в перфомансе может каждый как оффлайн, так и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться в YAPPY, выбрать комнату понравившегося блогера, вступить в нее и создать коллаб. Чтобы записать ролик внутри комнаты, нужно зажать видео и выбрать опцию «В коллаб» в появившемся меню. Готовые ролики будут опубликованы в чате, ленте, а также в профилях всех участников коллаба.

Информационная справка:

YAPPY — видеоплатформа для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. С начала года к сервису присоединились пользователи из 8 стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.

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