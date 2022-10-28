Один человек погиб, пятеро ранены после аварии после аварии грузовика и иномарки в Москве

Двое из пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.
Смертельное ДТП на востоке Москвы. Около 20:00 на внутренней стороне МКАД (в районе развязки на Щелковское шоссе) грузовик столкнулся с легковой машиной «Хендай».
- Водитель иномарки пытался совершить маневр, на скорости перестроившись в левый ряд, однако врезался в ехавшую впереди фуру, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Когда легковой автомобиль остановился, в него также врезался микроавтобус.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщают, что один человек погиб на месте.
- По уточненным данным пострадали пять человек, - рассказали в ведомстве.
Источник сообщает, что раненые госпитализированы, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе московской полиции.
По данным Департамента транспорта Москвы из-за аварии перекрыты две полосы из пяти.