Невероятное потепление и первый снег: прогноз погоды на выходные поразил москвичей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В Москве будет необычная погода, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире радио «Комсомольская правда».

Странности и аномалии, по мнению Романа Вильфанда, нас ждут и в выходные, и в начале следующей недели. Но каждый день - разные. В субботу аномальное тепло. В воскресенье так называемый обратный ход температуры. В понедельник резкое похолодание и снег.

- В субботу, 29 октября, температура будет настолько высокая, что она по климатическим нормам соответствует третьей декаде сентября, - рассказал Роман Вильфанд. - В субботу днём +11…+12 градусов. Невероятное тепло. Но ситуацию портит то, что будет очень дождливый день, выпадет много осадков.

Самый интересный день – воскресенье, 30 октября. Ночь будет тёплой. +6…+8 градусов, утром те же самые +6…+8. А дальше начнется аномальный ход температуры. Резко изменится циркуляция воздуха, вместо южных потоков придут северные и северо-западные, арктический воздух начнёт поступать в наш регион. И в течение дня температура понизится от +6…+8 градуса утром до -1 градуса к вечеру.

И если утром в воскресенье будет идти дождик, то к вечеру и ночью уже мокрый снег. В ночь на понедельник, 31-октября, температура понизится -5 градусов, пройдёт небольшой снег или мокрый снег. И днем в понедельник совсем не жарко, дневные температуры 0…+2 градуса, а по области от -2 до +3. То есть отрицательные температуры даже днем!

Понятно, что при осадках в виде мокрого снега начнется подмерзание на дорогах. Мы увидим первый признак зимы – гололедицу.

И очень важно еще отметить, что и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник будут сильные порывы ветра , 18-20 метров в секунду.

Дальше, в первых числах ноября, то есть фактически в течение всех рабочих дней следующей недели, температура такая: ночью -4…+1 градус, днем от 0 до +5 градусов. Кажется, ух, какая холодная погода! А на самом деле именно такой температурный фон и характерен для этого времени года. Температура будет около климатической нормы или на 1 градус ниже.