Каких птиц в Москве больше всего: в столице провели перепись пернатых и назвали самые массовые виды

За два дня было зафиксировано 8 824 птицы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Евразийский учёт птиц - это крупнейшая акция, в ходе которой активисты и волонтёры проводят мониторинг птичьих семейств по всему миру, после чего систематизируют данные и публикуют их. Орнитологи могут сравнить, какие изменения происходят у тех или иных популяций. В случае резкого уменьшения забить тревогу. Или - наоборот - сообщить о росте численности.
На природных территориях столицы в переписи птиц участвовали более 250 человек - среди них не только специалисты, но и обычные жители.
- В результате за два дня было зафиксировано 8 824 птицы, - сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Это 57 разных видов, 19 из них краснокнижные.
А вот и топ-семь самых популярных птиц, обитающих в российской столице.
- Кряквы (2 917).
- Большие синицы (763).
- Полевые воробьи (329).
- Дрозды-рябинники (376).
- Скворцы (119).
- Озёрные чайки (71).
- Хохлатые чернети (24).
Также в объективы биноклей попали щеглы, лысухи, чёрные дятлы, камышницы, гоголи, чомги, серые цапли и другие птицы.
Москва, по традиции, стала лидером по количеству волонтёров и бёрдвотчеров, участвующих в акции (всего к Евразийскому учёту птиц присоединились 53 российских региона). На втором месте - Нижегородчина. На третьем - Тюменская область.
Как сообщал ранее KP.RU, количество уток в Москве неизменно растёт - и это связано не только с техногенной деятельностью человека (некоторые пруды зимой не замерзают в принципе), но и с присоединением к столице новых территорий. Речь идёт примерно о 30 тыс крякв, прекрасно уживающихся в городской черте. У селезня, как известно, зелёная голова и фиолетовая полоска на крыле. Самки пёстрые - коричневато-бежевого цвета.