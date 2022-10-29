Каких птиц в Москве больше всего: в столице провели перепись пернатых и назвали самые массовые виды

За два дня было зафиксировано 8 824 птицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евразийский учёт птиц - это крупнейшая акция, в ходе которой активисты и волонтёры проводят мониторинг птичьих семейств по всему миру, после чего систематизируют данные и публикуют их. Орнитологи могут сравнить, какие изменения происходят у тех или иных популяций. В случае резкого уменьшения забить тревогу. Или - наоборот - сообщить о росте численности.

На природных территориях столицы в переписи птиц участвовали более 250 человек - среди них не только специалисты, но и обычные жители.

- В результате за два дня было зафиксировано 8 824 птицы, - сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Это 57 разных видов, 19 из них краснокнижные.

А вот и топ-семь самых популярных птиц, обитающих в российской столице.

- Кряквы (2 917).

- Большие синицы (763).

- Полевые воробьи (329).

- Дрозды-рябинники (376).

- Скворцы (119).

- Озёрные чайки (71).

- Хохлатые чернети (24).

Также в объективы биноклей попали щеглы, лысухи, чёрные дятлы, камышницы, гоголи, чомги, серые цапли и другие птицы.

Москва, по традиции, стала лидером по количеству волонтёров и бёрдвотчеров, участвующих в акции (всего к Евразийскому учёту птиц присоединились 53 российских региона). На втором месте - Нижегородчина. На третьем - Тюменская область.

Как сообщал ранее KP.RU, количество уток в Москве неизменно растёт - и это связано не только с техногенной деятельностью человека (некоторые пруды зимой не замерзают в принципе), но и с присоединением к столице новых территорий. Речь идёт примерно о 30 тыс крякв, прекрасно уживающихся в городской черте. У селезня, как известно, зелёная голова и фиолетовая полоска на крыле. Самки пёстрые - коричневато-бежевого цвета.