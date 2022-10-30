«Она хотела свадьбу, а меня дома ждала жена с двумя детьми»: В Москве муж-изменщик убил любовницу

Убийцу быстро нашли и задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга приехала в Москву из села за лучшей жизнью. Друзьям и знакомым рассказывала, что нашла в столице работу, квартиру и мужчину. Красивого, щедрого, страстного. А потом Ольгу убили, и стало ясно, что счастливая жизнь существовала в основном в ее мечтах. А реальность была совсем иной.

- Она у нас с подругой на кухне жила. Работала продавщицей обычной, откуда у нее деньги на квартиру в Москве? - говорила Светлана, соседка Ольги по квартире. - Снимали «однушку» вскладчину втроем. Она стелила себе на ночь матрас на кухне, да специальной шторкой отгораживалась. А мужчина, да, действительно заходил к нам иногда. Южных кровей, красивый, эмоциональный, она и правда казалась рядом с ним счастливой.

Загвоздка заключалась в том, что мужчина это оказался женат. А Ольга делить любимого Хаетжона с кем-то еще не хотела. В ту ночь мужчина снова остался на ночь у подруг.

- Оля проснулась посреди ночи, разбудила меня и давай опять за свое: разводись мол, и все тут. Она хотела свадьбу, а меня дома ждала жена с двумя детьми. Вы не подумайте, я ее тоже любил. Но разводиться - это уже слишком, - признавался позже следователям Хаетжон.

Ольга не отставала, разговор перешел на повышенные тона, и тут любовник схватил ее за горло, приложил ее раз, другой, третий об стену и начал душить.

- Я услышала крики, проснулась, испугалась, но на кухню заходить не стала, просто спросила громко, нужна ли помощь, - вспоминала о событиях той ночи соседка Ольги. - Ее мужчина мне крикнул, чтобы я не высовывалась. Я сильно испугалась и притаилась в комнате.

Ольга воспользовалась тем, что Хаетжон на мгновение отвлекся, пнула его ногой в пах. Тот женщину отпустил, она сползла по стенке, захрипела. «Любимый» вышел на балкон покурить, когда вернулся, понял, что Ольга умерла. Постучался к соседке: мол, что-то «моей» поплохело, помоги вынести, а то она тяжелая. Но соседка стала задавать вопросы в стиле «с чего бы это ей стало плохо» и «что ты с ней сделал», а он плюнул и вышел из квартиры. Во дворе встретил дворника.

- Помню этого типа. Подходит ко мне и говорит: я сейчас свою машину подгоню, а ты помоги мне груз вытащить - 100 кг погрузить нужно. Щедро заплачу. А я что? Я работаю, мне некогда. Тем более тяжести такие таскать - это ж надорваться можно, - честно рассказывал дворник людям в погонах.

Не найдя помощи, Хаетжон раздумал вывозить труп, сел в машину и уехал в Ростов-на-Дону, где пытался спрятаться у знакомых. Впрочем, его быстро нашли, задержали и вернули в Москву.

Отпираться он не стал, но о событиях злополучной ночи рассказал только один раз. Позже в разговорах со следователями и даже в суде говорить об Ольге он отказывался наотрез.

Экспертиза признала его абсолютно вменяемым, по мнению специалистов, ни о каком состоянии аффекта и говорить нельзя было - он отлично осознавал, что делает. Поэтому суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу уже вступил, и теперь Хаетжон жену и детей может видеть только во снах - они не горят желанием с ним общаться после всего произошедшего.