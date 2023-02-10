Землетрясение в Турции докатилось до Москвы: зафиксировали приборы и чувствовали животные

Приборы зафиксировали землетрясение, эпицентр которого пришелся на юг Турции, во всем мире. Фото: Shutterstock

Землетрясение в Турции и Сирии аукнулось во всем мире, подтвердили ученые Российской академии наук. Непосредственно отголоски, подземные толчки, 6 февраля ощутили жители 14 стран - в том числе Грузии, Армении, Египта, Израиля, Греции. Были сообщения о том, что и в Сочи в квартирах качались люстры.

Оказывается, масштаб ещё грандиознее!

- Приборы зафиксировали это землетрясение во всем мире. И животные могли почувствовать колебания Земли от турецкого землетрясения даже в Москве. Они были. Хотя человек их не чувствовал, - рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

На самом деле могло быть хуже. В 2013 году в Москве вполне реально ощущались отголоски землетрясения в Охотском море. А это дальше, чем Турция! В 1977 и 1986 года от землетрясений в Карпатах, в Румынии. магнитудой 7,1 качались столичные высотки - 14-16-этажные дома. На стыках панелей стен и потолков верхних этажей появились трещины. А охранник в ротонде под шпилем Главного здания МГУ даже упал со стула, так сильно качнуло здание. Подобные истории случались в 1940-х, и в XIX веке.

- Почему в 2023 году обошлось? К счастью, конечно, но тем не менее?

Дело в том, что Румынские, или Вранчские, землетрясения происходили на очень большой глубине, порядка 200 км, и из-за этого ощущались на большом расстоянии, - объясняет Пётр Шебалин. - То же самое касается Охотоморского землетрясения 2013 года. Оно происходило вообще на глубине 500 км. Благодаря этому волны дошли до Москвы.

Эпицентр Турецкого землетрясения, в отличие от этих катастроф, находился совсем близко к поверхности по геологическим масштабам - на глубине всего 7 км.