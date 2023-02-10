Конь-позер, ледяная горка и бесплатный каток: какие развлечения предлагает парк «Останкино»

В наличии 30 лошадей и 4 пони. Животные все холеные, довольные жизнью и фотогеничные. Фото: Александра БУДАЕВА

Парк «Останкино», на мой взгляд, вобрал в себя лучшее от своих соседей. Лес с краснокнижными растениями – от Ботанического сада, который расположен буквально за забором. Продуманное благоустройство – от ВДНХ, к которому примыкает. Здесь есть детские и спортивные площадки, пруды с уточками, тенистые дорожки и кофейни. Все чинно-благородно. Иду я, дышу воздухом, любуюсь природой. И тут мне навстречу выходит конь.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Приглядевшись, я понимаю, что коней два. Оба со всадниками. На вопрос «Откуда вы такие красивые?» честно отвечают – с ипподрома. И даже направление показывают.

Ипподром – это конно-спортивный клуб (КСК) «Ахиллес», его можно найти, если идти по Церковной аллее парка «Останкино». Покататься на лошади или пони можно по предварительной записи (см. «Что почем»). Здесь же занимаются иппотерапией – реабилитацией инвалидов при помощи верховой езды.

Коля-Николай, заметив телефоны в руках людей, тут же наклоняет голову и томно прикрывает глаза. Потом встряхивает гривой и вытягивает губы: мол, сфоткали красоту – платите! Фото: Александра БУДАЕВА

В наличии 30 лошадей и 4 пони. Животные все холеные, довольные жизнью и фотогеничные. Пока я восхищаюсь светленьким и миленьким Юнгой, подходит весьма уверенный в собственной неотразимости конь Коля. Местные про него говорят с восхищением: «Самый красивый конь Москвы». Коля-Николай, заметив телефоны в руках людей, тут же наклоняет голову и томно прикрывает глаза. Потом встряхивает гривой и вытягивает губы: мол, сфоткали красоту – платите!

Ипподром – это конно-спортивный клуб (КСК) «Ахиллес», его можно найти, если идти по Церковной аллее парка «Останкино». Фото: Александра БУДАЕВА

ЛЫЖНЫЕ РАДОСТИ

Пешеходные дорожки и тропинки то и дело пересекаются с лыжней, прокладывают сами лыжники. Поэтому она то петляет среди застывших деревьев, то идет вдоль прудов, то спускается на их застывшую поверхность (следы не особенно четкие, значит, смельчаков, которые решились опробовать прочность льда было пока не так много – и это хорошо, лед всегда опасен).

Даже в будний день между деревьев тут и там мелькают лыжники всех возрастов.

- Прокатилась кружок – и сил прибавилось! Завтра еще пойду! На сей раз в Ботанический сад – там попросторней будет, - Валентина Степановна, несмотря на седину и пенсионный возраст, выглядит бодрой и энергичной.

Пунктов проката в парке два. Один – на входе с ул. Ботанической в будни закрыт. Второй расположен рядом с катком по адресу 1-я Останкинская ул., 3а вл.1. Внутри есть размеры с 29 по 47 (см. «Что почем»).

Каток в парке «Останкино» бесплатный. Фото: Александра БУДАЕВА

ВСЕ НА ЛЕД

Каток в парке «Останкино» бесплатный. Работает по сеансам (10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00, 19.00 – 22.00) Туалеты, теплые раздевалки, шкафчики для хранения вещей и кафешка – все в наличии. Размеры коньков в прокате – от 25 до 47 (см. «Что почем»).

Лед обновляют после каждого сеанса специальной машиной, поэтому кататься там – одно удовольствие. Вечером включают подсветку, так что каток видно и слышно (музыка играет довольно громко) издалека.

- Когда лучше приходить, чтобы народу поменьше было? – спрашиваю у сотрудников.

- В будни или в выходные утром почти никого нет, - отвечают мне.

- Я на работу к 10 прихожу, еле глаза разлепляю, а народ уже вовсю катается, - удивляется сотрудница местной кофейни. – А такие пируэты иногда показывают, что я даже останавливаюсь: ну дают!

Рядом с катком построена горка для катания на «ватрушках». Фото: Александра БУДАЕВА

Кстати

Рядом с катком построена горка для катания на «ватрушках». Залита льдом, высокая, с закруглением в конце, которое погасит скорость и не даст вылететь прямо в деревья. Прокат также есть (будни – 300 руб./час, выходные – 400/час), залог не нужен, а вот за вход на горку придется платить, даже если вы пришли со своим тюбом: будни – 250, выходные – 350. Горка плюс аренда тюба: будни – 400/час, выходные – 500/час.

За забором парка, но фактически на его территории построена «Арена Play». Там обучают катанию на коньках и детей и взрослых, первое занятие бесплатно, разовое – от 1600 руб. за ребенка, от 2500 - за взрослого, есть абонементы. Там же проводятся ночные катания и дискотеки (с 22.00 до 5.00) сразу на двух ледовых аренах со светомузыкой, всю информацию можно узнать на сайте https://arenaplay.ru/sever. Есть аренда коньков – 300/час.

Что почем (руб.)

КСК «Ахиллес» (1-я Останкинская ул., д. 7А, стр. 38): 3000 за час занятия по верховой езде, за занятия для маленьких детей предусмотрены скидки. Запись по телефону +7-903-165-13-60, подробности на сайте: https://kck-ahilles.ru

Лыжи: 350/час, 700/день, индивидуальный тренер – 2000. Залог - 2000 наличными или любой документ с фотографией (соцкарта, водительское удостоверение, военный билет, даже загранпаспорт).

Коньки: детские – 300/сеанс, взрослые – 350/сеанс, 850/сутки, заточка – 350, помощник фигуриста – 450/час, индивидуальный тренер – 2000. Условия залога – как и у лыж.

Камеры хранения: большая – 150/сеанс, маленькая – 100/сеанс.

Поесть: вода – от 100, чай – от 100, кофе – от 110, глинтвейн – от 250, какао – от 160, пончики – от 110, чебуреки – от 190, сэндвичи – от 230, хот-доги – от 240.