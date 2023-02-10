Собянин: В Ховрино скоро откроются новая школа, детсад и поликлиника

Мэр проверил, как на севере столицы выполняется программа «Мой район». Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Масштабное благоустройство и строительство продолжается во многих районах города. Среди них - Ховрино на севере Москвы. Сегодня, 10 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин приехал сюда, чтобы проверить выполнение программы «Мой район».

«В Ховрино за последние годы произошли значительные изменения, - сказал Собянин. - Здесь появились новые станции метро, станция будущего МЦД-3 «Ховрино», автовокзал, крупные проекты, связанные с дорожным строительством - Московский скоростной диаметр, который был запущен в прошлом году, а также проводятся благоустроительные работы. Сейчас смотрели в высокой готовности детский сад, который надо сдавать в уже ближайшие месяц-два, и школу, которая должна заработать 1 сентября».

По его словам, в новом здании детской поликлиники на Зеленоградской улице начнут принимать первых пациентов уже в апреле 2023 года.

В этом году район ждут и другие большие перемены. Например, во время благоустройства приведут в порядок парк усадьбы «Грачевка». Его начнут обновлять уже в апреле. Не забудут и о дворах жилых домов. Их ремонт продолжится в ближайшие месяцы.

«Все работы должны быть качественными, чтобы проекты были согласованы с жителями и чтобы это было добротно», - отметил Собянин.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

КОНКРЕТНО

Для жителей Ховрино готовятся к открытию в 2023 году:

- учебный корпус на 500 мест для школы №1474 - с IT-полигоном, читальным залом с медиатекой, многофункциональными пространствами, зонами отдыха;

- детский сад на 350 мест на Петрозаводской улице - с бассейном, музыкальным и физкультурным залами, спортивными и прогулочными площадками. Здание будет готово уже этой весной;

- детская поликлиника на Зеленоградской улице - рассчитана на 320 посещений в смену, к ней смогут прикрепиться более 13 тысяч детей.

Плюс ко всему после комплексной реконструкции вновь начнет принимать пациентов филиал № 2 городской поликлиники № 45 на Петрозаводской улице, д. 26.

Кроме того, в этом и следующем году запустят движение по МЦД-3 со станциями «Ховрино» и «Грачевская». До конца 2023 года благоустроят сквер у храма иконы Божией Матери «Знамение» на Фестивальной улице. Параллельно приведут в порядок 14 дворов и завершат капремонт библиотеки №26.