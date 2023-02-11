Основные сооружения транспортного каркаса Москвы построят до конца 2023 года

2023 год станет завершающим по основным работам на развязках МКАДа. Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва продолжает создание транспортного каркаса столицы. Его ключевые сооружения в основном завершат в 2023 году по поручению мэра Сергея Собянина. Одним из главных «пазлов» каркаса станет Южная рокада. Дорога длиной 40 километров поедет от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля. Ее особенность - три выезда из города, расположенные на юге и юго-востоке. Один пройдёт через развязку на пересечении МКАДа с Липецкой улицей и затем на трассу М4 «Дон». Второй - на МКАД в районе пересечения Бесединского шоссе с МКАДом. Третий - на Новоегорьевское шоссе в районе пересечения улицы Верхние Поля с МКАДом. Получается, все пути ведут к Московской кольцевой автомобильной дороге. Для этого на ней сейчас обновляются старые клеверные развязки.

«В этом году планируем с опережением графика ввести очень важные развязки МКАД с улицами Липецкой, а также Верхние Поля, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В итоге 2023 год станет завершающим по основным работам на развязках МКАДа».

ЭСТАКАДЫ, ПУТЕПРОВОДЫ И ПРОЕЗДЫ

Одна из реконструируемых сейчас развязок находится на пересечении МКАДа с улицей Верхние Поля. Этот участок включен в проект создания Южной рокады. Вместо вечно стоящей в пробках развязки появится многоуровневое сооружение с направленными съездами и тоннелями высокой пропускной способности.

Для обновления развязки МКАД - улица Верхние Поля построят и проведут реконструкцию 15,6 километра дорог. В их числе восемь искусственных сооружений общей длиной более 4,5 километра:

- два путепровода через железнодорожные пути грузовой ветки МЖД вдоль внешней и внутренней стороны МКАДа - 130 метров, две полосы движения в одном направлении;

- три эстакады-съезда: с внешней стороны МКАДа на улицу Верхние Поля в сторону центра - 1,2 километра, две полосы движения в одном направлении, а также к торговому комплексу «Садовод» - 400 метров, одна полоса движения в одном направлении. Ещё одна - с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД в сторону улицы Капотни - 395 метров, одна полоса движения в одном направлении;

- эстакада-съезд с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАДа в сторону улицы Капотни - 1,12 километра, две полосы движения в одном направлении;

- эстакада-съезд с внутренней стороны МКАДа на боковой проезд в сторону Новоегорьевского шоссе и к торговому центру «Мега» - 1,2 километра, две полосы движения в одном направлении.

Помимо этого, с внутренней и внешней сторон МКАДа с 14-го по 17-й километр появятся боковые проезды. Их общая длина - три километра, по две полосы движения в одном направлении.

РАЗРУЛИМ ПРОБКИ

Благодаря реконструкции развязки:

- появится прямой выезд транспорта с Южной рокады - улицы Верхние Поля - в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе;

- поедет быстрее весь юго-восточный участок МКАДа;

- ускорятся поездки по городу для жителей столичных районов Капотня, Люблино, Марьино, а также городских округов Дзержинский и Котельники Московской области, в которых сегодня в целом живет порядка 600 тысяч человек.

В 2022 году в Москве построили более 91 километра дорог, 24 моста и эстакады, а также 14 надземных и подземных пешеходных переходов. Фото: Департамент строительства г. Москвы

Кстати, Южная рокада готова уже на 74 процента. На ней построили 32,5 километра дорог на маршруте от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта. Сейчас продолжается прокладка четырех участков длиной 30 километров. На них разместят 12 искусственных сооружений и семь пешеходных переходов.

«Транспортный каркас является комплексной программой, - подчеркнул Загрутдинов. - Ведь его основная задача – создать благоприятные условия для поездок горожан».

Глава ведомства напомнил, что в транспортный каркас входят не только строящиеся автомобильные дороги, но и метрополитен, МЦД и транспортно-пересадочные узлы, которые необходимы для интеграции всех маршрутов. «Важно сократить время пассажиров в пути и создать им комфортные условия, - отметил Загрутдинов. - Потому что в дороге в принципе тоже можно и работать, и читать. Особенно сегодня, когда развиваются IT-технологии, вполне возможно в комфорте продолжать созидать и работать».

КСТАТИ

С 2012 года на МКАДе полностью обновили и возвели 19 развязок. При этом общая длина дорог составила более 180 километров. В списке, например, развязки с такими крупными магистралями города, как Ленинградское, Можайское, Каширское шоссе, Ленинский и Рязанский проспекты.

Сегодня на МКАДе реконструируют три развязки - с Алтуфьевским шоссе, улицей Липецкая, улицей Верхние Поля и Капотня. Первая из них ускорит движение машин на соседнем участке кольцевой автодороги. А вторая - откроет удобный выезд на федеральную трассу М4 «Дон» и повысит пропускную способность расположенных рядом отрезка МКАДа.

НА ЗАМЕТКУ

В 2022 году в Москве построили более 91 километра дорог, 24 моста и эстакады, а также 14 надземных и подземных пешеходных переходов.

До конца 2023-го планируют возвести около 90 километров автомагистралей, 21 пешеходный переход.

Главным проектом станет Московский скоростной диаметр (МСД) длиной 68 километров.

«В этом году планируется запустить в рамках проекта МСД магистраль от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, от Павелецкого направления МЖД до МКАДа», - уточнил Загрутдинов.

По его словам, эти участки помогут разгрузить вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо и МКАД.