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Общество11 февраля 2023 15:28

Проект «Доброе дело»: В Московской области 12 февраля пройдет День сбора помощи для участников СВО

А на следующий день подмосковные школьники и студенты могут передать защитникам Отечества свои письма
Игорь ФЕКЛИСТОВ
12 февраля пройдет День сбора помощи для участников специальной военной операции.

12 февраля пройдет День сбора помощи для участников специальной военной операции.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Московской области 12 февраля, в воскресенье, пройдет День сбора помощи для участников специальной военной операции. Пункты сбора, напомним, открыты во всех муниципалитетах Подмосковья. (Смотрите интерактивную карту для выбора ближайшего пункта). А в нынешнее воскресенье все желающие смогут присоединиться к проекту «Доброе дело», который проходит при поддержке губернатора, и передать для российских военнослужащих помощь, которая будет доставлена в зону СВО аккурат к 23 февраля, Дню защитника Отечества.

В зоне боевых действий есть потребность в продуктах питания, лекарствах, одежде и различных вспомогательных вещах.

Например, из продуктов наиболее востребованы шоколад, конфеты, сгущенка, орехи, протеиновые батончики, мясные, рыбные и овощные консервы, консервированные каши, лапша быстрого приготовления, растворимый кофе и чай в пакетиках.

Также в пунктах сбора помощи принимают различные медикаменты - противовоспалительные, противопростудные и противоаллергенные препараты, антибиотики, обезболивающие, эластичные и медицинские бинты.

И, конечно, в зоне СВО всегда рады одежде (термоноски, термобелье) и различным средствам, которые здорово помогают в полевых условиях (газовые горелки с баллонами, окопные свечи, саперные лопаты, маскировочные сети, термоодеяла, спальные мешки и многое другое).

На следующий день - понедельник, 13 февраля - в тех же пунктах будут принимать письма для участников СВО. Их традиционно пишут бойцам со словами поддержки подмосковные школьники и студенты.

И письма, и собранная во время акции помощь затем будет доставлена в логистический центр в Балашихе, где их отсортируют, а затем направят в зону СВО.

Кроме того, любой желающий может сделать пожертвование для поддержки российских военных через сайт Волонтеров Подмосковья.

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