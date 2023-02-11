Проект «Доброе дело»: В Московской области 12 февраля пройдет День сбора помощи для участников СВО

12 февраля пройдет День сбора помощи для участников специальной военной операции. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Московской области 12 февраля, в воскресенье, пройдет День сбора помощи для участников специальной военной операции. Пункты сбора, напомним, открыты во всех муниципалитетах Подмосковья. (Смотрите интерактивную карту для выбора ближайшего пункта). А в нынешнее воскресенье все желающие смогут присоединиться к проекту «Доброе дело», который проходит при поддержке губернатора, и передать для российских военнослужащих помощь, которая будет доставлена в зону СВО аккурат к 23 февраля, Дню защитника Отечества.

В зоне боевых действий есть потребность в продуктах питания, лекарствах, одежде и различных вспомогательных вещах.

Например, из продуктов наиболее востребованы шоколад, конфеты, сгущенка, орехи, протеиновые батончики, мясные, рыбные и овощные консервы, консервированные каши, лапша быстрого приготовления, растворимый кофе и чай в пакетиках.

Также в пунктах сбора помощи принимают различные медикаменты - противовоспалительные, противопростудные и противоаллергенные препараты, антибиотики, обезболивающие, эластичные и медицинские бинты.

И, конечно, в зоне СВО всегда рады одежде (термоноски, термобелье) и различным средствам, которые здорово помогают в полевых условиях (газовые горелки с баллонами, окопные свечи, саперные лопаты, маскировочные сети, термоодеяла, спальные мешки и многое другое).

На следующий день - понедельник, 13 февраля - в тех же пунктах будут принимать письма для участников СВО. Их традиционно пишут бойцам со словами поддержки подмосковные школьники и студенты.

И письма, и собранная во время акции помощь затем будет доставлена в логистический центр в Балашихе, где их отсортируют, а затем направят в зону СВО.

Кроме того, любой желающий может сделать пожертвование для поддержки российских военных через сайт Волонтеров Подмосковья.