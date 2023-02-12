Высоко сижу, далеко гляжу: на Казанском вокзале заработала смотровая площадка, с которой Москву видно, как на ладони

Смотровая площадка открылась несколько дней назад, с каждым днем народу становится все больше, так что лучше ловить момент Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Проходите, пятой будете, - путь к смотровой площадке Казанского вокзала сейчас лежит через хозяйку «Зала официальных лиц и делегаций» на первом этаже. Улыбчивая дама заполняет документы, принимает оплату (300 рублей с человека) и выдает аудиоустройство с наушником, которое начнет вещать, когда вы пересечете особую метку на входе на лестницу и замолкает, когда вы поднимаетесь на крышу.

- А вы проездом или специально на смотровую к нам приехали? – интересуется дама. – Днем сейчас серовато будет, вечером зимой красивее, когда загораются огни города. А тот приезжала недавно к нам пенсионерка, так она хочет фото на закате: так, чтобы и подсветка, и естественный свет были, и снежок с неба сыпал. Ждем теперь, когда она вернется при нужной погоде.

Смотровая площадка открылась несколько дней назад, с каждым днем народу становится все больше, так что лучше ловить момент.

На Казанском вокзале заработала смотровая площадка, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впятером мы друг другу не мешали: ни на лестнице, где пришлось преодолеть примерно полторы сотни ступеней (все это время аудиогид рассказывал про архитектора Алексея Щусева, который сравнивал создание Казанского вокзала с оперой Мусоргского «Хованщина»: в архитектуре он смешивал разные стили, как композитор в своей опере объединил разные жанры), ни на самой смотровой площадке, которая расположена в аккурат над буквами «Казанский вокзал».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это что? «Большевичка», там Ярославский вокзал, а вон там вдалеке это колесо обозрения? Да, это же «Солнце Москвы»! – с погодой нам повезло, так что знаковые места столицы увидели сами, показали друг другу и запечатлели на фото. Небо пусть и было серое, но туману на город не напустило.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На то, чтобы сфотографировать себя-любимых, друг дружку и, конечно, виды, нам выделили 20 минут. Этого оказалось вполне достаточно.

- Я специально сюда приехал, увлекаюсь фотографией. Был еще на смотровых площадках «Москва-Сити», – рассказал один из посетителей. – Здесь дешевле, а обзор очень хороший.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Как работает: ежедневно, в начале каждого часа с 10:00 до 21:00

Сколько времени дается на фото: 20 минут

Стоимость: 300 рублей с человека, дети от 5 до 10 лет – 150 рублей, дети до 5 лет бесплатно. Есть также тариф «Семейный» (двое взрослых и не более двух детей до 10 лет) - 700 рублей

Телефон для справок: 8-499-266-03-37. Сайт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ЧТО ЕЩЕ

С каких смотровых площадок можно посмотреть на город (цены в рублях):

Платные:

- Смотровая площадка Radisson Collection Hotel, экс-гостиница «Украина» (Кутузовский проспект, 2/1), взрослый – 1000, детский – 500.

- Останкинская башня (ул. Академика Королёва, 15 корп.2), взрослый – 1400, детский (от 6 до 18 лет) – 900, подробности на сайте.

- Крыша стадиона «Лужники» (ул.Лужники, 24), от 14 лет – 1400, подробности на сайте.

- «Москва-сити», башня ОКО (Пресненская набережная, 2), взрослый – 1800, детский (от 6 до 14) – 1000, подробности на сайте.

- «Москва-сити», Башня Федерация (Пресненская набережная, 12), взрослый – 2290, детский (от 6 до 14) – 1550, подробности на сайте.

Бесплатные:

- Воробьевы горы (ул. Косыгина/Университетская площадь)

- Смотровая площадка РАН (Ленинский проспект, 32а ст1)

- Видовой холм в «Зарядье» (ул.Варварка, вл6 ст5)

- Усадьба «Коломенское», около церкви Вознесения (проспект Андропова, 39 ст1)

- Живописный мост (ул.Крылатская, 32)