Электронный сервис для самых маленьких

ЕМИАС пришла на помощь роддомам. Фото: Департамент здравоохранения

Власти Москвы воплотили в жизнь большое начинание - проект по цифровому взаимодействию столичных роддомов и поликлиник. Его суть в том, что теперь заявки на первичный патронажный осмотр, а также журнал их учета фиксируются и хранятся в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Проще говоря, в электронном формате. Такой подход позволяет избавить медицинский персонал от рутинной бумажной работы, а также обеспечить ведение и хранение информации о здоровье новорожденных в удобном цифровом виде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграме.

Ранее заявка на первичный патронажный осмотр новорожденных и все необходимые для этого сведения передавались из роддома в поликлинику по телефону и фиксировались в бумажном журнале. В результате часть данных могла быть передана неточно, записана неразборчиво, терялась. А что вы хотите - человеческий фактор…

Теперь ситуация меняется в корне.

«Заявки на первичный патронажный осмотр, а также журнал их учета фиксируются и хранятся в электронном формате в ЕМИАС, - пояснил главный врач ГКБ им. О. М. Филатова Валерий Вечорко. - Это избавляет наших сотрудников от бумажной работы (а в структуру нашей многопрофильной больницы входят два роддома!). Не надо смотреть и выписывать данные обследований и заключения.

Можно изучить данные, скопировать и дополнить. Все это ускоряет процесс назначения исследований, лечения и даже выписки, не говоря уже об обмене информацией. Например, после выписки из роддома часть патронажных документов заполняется автоматически, без участия человека. В результате оформление документов происходит быстрее, это удобнее для молодых мам и медицинских работников».

Отметим, что в электронной заявке на первичный патронажный осмотр содержатся вес, рост, сведения о скрининге, вакцинации и другие данные о новорожденном, родильном доме и законном представителе малыша (Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон, полис ОМС). Как понимаете, ошибка в любой цифре грозит немалыми проблемами.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Эксперты отмечают, что проект удалось реализовать благодаря тому, что все роддома Москвы подключены к ЕМИАС. Больше того, сегодня все патронажные медсестры столичных поликлиник обеспечены цифровыми планшетами, подключенными к ЕМИАС. Благодаря тому, что протоколы осмотров младенцев на дому заполняются в цифровом формате, данные сразу попадают в единую систему и становятся доступны не только врачам, но и родителям в электронной медкарте ребенка в любое время в онлайн-режиме.

Напомним, Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения, которая развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах - от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в онлайн-режиме как врачам, так и самим пациентам.