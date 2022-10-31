На Красной площади впервые после реставрации за 55 млн рублей показали памятник Минину и Пожарскому

Обновленный памятник припорошило октябрьским снегом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Долгожданная реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади завершилась. Специалисты успели ровно в срок – к Дню народного единства, который отмечают в России 4 ноября.

- Этот памятник давно стал символом нашей страны. Государственный исторический музей принял монумент на баланс в 2016 году и тогда же мы поставили цель провести реставрацию. Памятник находился в очень сложном состоянии, - сказал Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

«Мастерская на Красной площади»

Москвичи ранним утром 31 октября могли еще видеть памятник Минину и Пожарскому в строительных лесах. А все потому, что реставраторы буквально на днях завершали золочение букв памятной надписи на постаменте, а ближе к полудню приступили к разборке временных лесов. Теперь горожане и гости города могут оценить работу реставраторов, которым удалось спасти памятник в самом центре Москвы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Расслоение металла постепенно происходило уже больше 20 лет. Было понятно, что откладывать процесс реставрации уже нельзя, еще немного и памятник просто рассыпался бы. Он и летом 2021 году, когда мы приступили к работам, был уже в плохом состоянии, именно из-за хрупкости и дырок мы не стали увозить его в мастерскую, а попросили сделать теплый павильон вокруг него, чтобы выполнить все работы на месте, - рассказали реставраторы.

Активная коррозия металла дала трещины и деформацию оболочек скульптур. Были удалены остатки формовочной смеси, которая обладает высокой гигроскопичностью и является катализатором коррозионных процессов внутри памятника. Из фигуры Минина было удалено 172 кг смеси, из фигуры Пожарского – 282 кг.

Мастера знали о потере в начале 2000-х годов элемента скульптуры - наушины шлема с обратной стороны памятника. Ее пришлось воссоздать по фото. Сама конструкция памятника была значительно усилена, удалена патина.

- Памятник 200 лет никто основательно не реставрировал, ближайшие 200 лет тоже можно не трогать. Только нужно ухаживать. Мы провели сложные масштабные работы. Памятник обрел новую жизнь, - рассказал Юрий Щедров, генеральный директор реставрационной мастерской «Наследие».

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и генеральный директор реставрационной мастерской "Наследие" Юрий Щедров выступают перед журналистами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все работы удалось осуществить благодаря народному сбору денег, как это было и при установке монумента 200 лет назад.

«Деньги собирали всей страной»

Не многие знают, что памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому изначально хотели установить в Нижнем Новгороде – на родине лидеров Второго ополчения, освободившего Москву в 1612 году. Место в Москве предложили в 1811 году (в те годы город не являлся столицей России). Тогда же и начался сбор пожертвований – кто-то приносил 50 копеек, а кто-то до 5000 рублей. Деньги присылали со всех губерний – от крестьян до императорских фамилий. Памятник на Красной площади открыли 20 февраля 1818 года в присутствии императора Александра I.

- Прошло ровно 200 лет, и мы объявили Всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Масштабная комплексная реставрация никогда не проводилась, - рассказали kp.ru в Государственном историческом музее.

Памятник не подвергался капитальному ремонту почти два века. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снова вся Россия стала собирать деньги на первую большую реставрацию памятника (до этого были лишь незначительные ремонтные работы, помывка). Собрать нужно было 55 млн рублей. Присылали средства и рабочие с фабрик, и крупные менеджеры, помогали собственники банков и известные артисты, среди которых Владимир Машков, Григорий Лепс, Оксана Федорова и другие. Самая большая сумма, как рассказали в историческом музее, пришла от Владимира Груздева, бывшего губернатора Тульской области.

- Финансовый отчет о реставрации будет официально опубликован после приемки работ и оформления необходимой документации, - сказали в Государственном историческом музее.