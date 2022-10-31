Новая взрослая поликлиника в Строгино готова на 66 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На северо-западе столицы в Строгино появится новое здание взрослой поликлиники с травмпунктом. Корпус разместится на улице Твардовского, владение 10.

«Сейчас в здании завершилось устройство кровли, стен и перегородок», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, будущая амбулатория готова уже на 66 процентов.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлиниках большинство москвичей почувствует себя в новых условиях, - добавил глава ведомства. - Жители будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

КОНКРЕТНО

Поликлиника в Строгино рассчитана на 750 посещений в смену. Ее построят и подготовят к приему пациентов по новому стандарту оснащения поликлиник. Это значит, что в здании обустроят места для комфортного ожидания, создадут понятную систему навигации, закупят современную медтехнику, а также сделают все для удобства маломобильных граждан и пожилых людей.

Фасады строения также оформят с учетом единой концепции программы «Новый московский стандарт поликлиник».

• На первом этаже - кабинеты дежурного врача, приема анализов и введения инъекций, процедурные компьютерной и магнитно-резонансной томографии. На входе в вестибюле - бахиломашины, кафе, аптечный киоск. Здесь же откроют травмпункт с гардеробом, рентген-кабинетом, кабинетами врачей-специалистов, служебными зонами и администрацией.

• На втором - кабинеты терапевтического отделения, административные и служебно-бытовые зоны.

• На третьем - кабинеты врачей специалистов и администрация.

• На четвертом - кабинеты врачей специалистов, отделение функциональной диагностики, административные и служебно-бытовые зоны.

• На пятом - кабинеты лучевой диагностики, профилактики, служебные зоны.

• На шестом - отделение платных услуг, реабилитации, патронажной службы.

• Седьмой этаж отдадут под кабинеты, меньше посещаемые пациентами, а именно администрацию, конференц-зал, служебно-бытовые зоны.