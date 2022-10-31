Со среды погода изменится - причём в лучшую сторону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Октябрь 2022 в Москве завершился по-зимнему: выпал первый снег. Впрочем, снежный покров сформировался чисто символический, 1 - 2 см, и к вечеру понедельника, 31 октября, снег почти везде растаял.

- Во вторник, 1 ноября, погоду по-прежнему будет определять уходящий на восток ненастный циклон - тот самый, что принёс первый снег. Однако существенных осадков больше не ожидаем. Может выпасть разве что несколько капель дождя или мокрых снежинок, - рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Днём +2..+4 градуса, ветрено, на дорогах может быть очень скользко.

Со среды погода изменится - причём в лучшую сторону. Будет сухо, и даже есть шанс на солнце! Сейчас, когда световой день очень короткий, оно особенно порадует.

По ночам заморозки усилятся до -4…-5 градусов - это связано с тем, что при ясном небе воздух быстро остывает, облака не закрывают землю, словно одеяло. Днём в среду и четверг температура едва выше ноля, 1…+3 градуса, в пятницу и субботу чуть теплее, до +5.

Прогноз погоды на День народного единства 2022 в Москве

Напомним, что на этой неделе нас ждут длинные выходные по случаю Дня народного единства - с пятницы, 4 ноября, до воскресенья, 6 ноября. И синоптики оптимистичны:

- В пятницу и субботу, 4 и 5 ноября, Московская область будет находиться в самом центре холодного, но солнечного антициклона. Ветер будет слабым, И по ощущениям будет казаться, что на улице заметно теплее, чем в понедельник, когда из-за сильного ветра было пронизывающе холодно. Так что в первые два выходных погода порадует, - обещает Татьяна Позднякова.

В воскресенье Гидрометцентр России прогнозирует очередные перемены: станет пасмурно, хотя и по-прежнему сухо. И потеплеет до +8 градусов.

Новых снегопадов в прогнозах пока нет.