Необычные свидания в Москве: где встретить любовь накануне 14 февраля

Какие вечеринки и игры предлагают в столице для знакомств Фото: Иван МАКЕЕВ

Порой встретить любовь в большом городе сложно, так как основное время занимает работа, бытовые дела. Сидеть в социальных сетях - тоже не всегда есть время. Но можно сходить на тематические вечеринки, записаться на встречу с настольными играми, закрытые вечера. Рассказываем, куда можно сходить и кого встретить.

Японские гастро-встречи

Свидания в формате живой беседы проходят обычно в ресторане. Это так называемые свидания "вслепую", когда участники не знают, кто придет на ужин.

- Приглашаются четыре мужчины и четыре женщины, выбранные по анкетам, которые ранее оставляли участники. В анкетах люди коротко рассказывают о себе, указывают возраст, увлечения и с кем хотели бы познакомиться. Потом методом подбора их приглашают на свидание с потенциальными женихами и невестами. Это популярный способ знакомства в Японии, - рассказывают организаторы.

После предлагается выбрать дату и ресторан по кулинарным предпочтениям гостей. Ведущая знакомим всех участников группы, проводятся беседы и настольные игры. В завершении вечера участники напишут, кто кому понравился, организаторы вышлют их контакты.

Где: в одном из ресторанов Москвы.

Когда: по пятницам в 20.00, по субботам в 19.00, по воскресеньям в 18.00. Телефон: 8-926-46-05-12.

Стоимость: 3600 рублей.

Романтичные игры с ключами и боулинг-мячами

Вечеринка знакомств "Боулинг Party" - это возможность поучаствовать в "быстрых свиданиях" и поиграть в боулинг. Не умеете играть в боулинг? Тогда можно поучаствовать в романтической игре "Замки и ключи", для участия в которой приглашается до 100 человек.

- Девушкам выдается замочек при входе на мероприятие, а мужчинам ключик. Какой ключ подойдет к конкретному замку? Участники будут подходить к гостям вечеринки в поиске пары для своего аксессуара (ключа или замка) - такой повод позволяет легко и непринужденно начать беседу с тем, кто вам понравился, - рассказывают организаторы.

Где: ул. Грузинский Вал, 11, строение 4 (станция метро "Белорусская") или Звенигородское шоссе, 4 (станция метро "Улица 1905 года").

Когда: ежедневно.

Стоимость: от 799 до 4500 рублей (зависит от даты).

Быстрые свидания

Передача "Любовь с первого взгляда" уже не выходит в телеэфире, но можно поучаствовать в подобном проекте, который проходит в ресторане.

Вечера игровых знакомств проводят для трех возрастных категорий: от 18 до 31, от 30 до 48, старше 35 лет. Можно выбрать формат "быстрых свиданий": встречи, во время которых люди общаются без слов, или 10-20 мини-свиданий, на которых попытаться задать все интересующие вопросы.

Где: ресторан "Plan B", бар "Гадкий Койот", ресторан "Нью-Йорк", "Папин дом" или "Пресс кафе" (станции метро "Баррикадная", "Пушкинская", "Чкаловская", "Университет" или "Арбатская").

Когда: ежедневно в 20.00.

Стоимость: от 199 до 2499 рублей (в зависимости от дня недели и места проведения).

Из онлайна в оффлайн

Новый вид знакомств, выходящий за пределы мобильного приложения.

- Гости придут в фудмолл, зарегистрируются в приложении Meetra, начнут виртуальное знакомство. При этом они будут отдыхать, делать покупки или есть пиццу, а когда у кого-то случается match (совпадение, симпатия), то можно пройти в специальную зону со столиками, где будет ждать ведущий, - рассказали организаторы.

Там проведут интерактивную игру со специальными карточками-вопросами, которые подготовили психологи.

Где: «Три вокзала. Депо», Новорязанская улица, 23, строение 5. Ст. метро «Комсомольская».

Когда: 14 февраля в 18.00.

Стоимость: бесплатно.

Угадай мелодию и кино

Попасть в новую компанию, провести весело время и пошевелить извилинами мозга - записаться на квиз. Гостей ждет тематическая викторина с простыми и интересными вопросами. Всех участников делят на команды от 2 до 12 человек.

- Это могут быть игры по сериалу "Друзья", по футболу, вселенной Гарри Поттера. Кому-то нравится отвечать на вопросы по эпохе СССР, 80-х, 90-х, 2000-х. Можно поиграть в "Угадай мелодию" или игры о кино, - рассказали организаторы.

Где: улица Вятская, 27, строение 7. Ст. метро "Савеловская".

Стоимость: 600 рублей.

Смотри, но ничего не говори

Свидания в формате "Зрительный контакт". Это встречи участников в кафе, во время которых люди общаются без слов. Возможно, это будет любовь с первого взгляда. Сюда приходят более молодые участники: девушки — от 20 до 36 лет, мужчины — от 24 до 41 лет.

- Предполагается, что девушки и парни посетят несколько мини-свиданий по 1,5-2 минуты. Никакого общения, кроме визуального, - говорят организаторы.

После свиданий все располагаются за одним большим столом, чтобы сыграть в "Мафию", где уже можно поговорить с участниками.

Где: проспект Андропова, д. 8 (ТЦ Мегаполис, 3 этаж). Ст. метро "Автозаводская".

Когда: запись по телефону +7 (495) 151-00-25.

Стоимость: 1199 рублей.

КСТАТИ

Совет психолога Катерины Рублевой:

- Для создания крепких отношений можно знакомиться, где угодно. Это может быть супермаркет, кинотеатр, ресторан, строительный магазин, театр, бар, соцсети и даже дорога до подъезда. Но для того, чтобы вас начали замечать важно, снять с себя колпак невидимки и проявиться в мир. Начинайте знакомиться со всеми, не желая сразу предложения руки и сердца. И не нужно зацикливаться на поиске второй половины. Проживайте попутно свою счастливую жизнь для себя, дарите этому миру что-то прекрасное. К любопытным и интересным людям тянутся, вокруг таких людей кипит жизнь. Поэтому прежде, чем искать вторую половинку - полюбите себя настоящего по-настоящему и позвольте себе наслаждаться жизнью.

ИДЕИ

Где еще можно познакомиться?

- спортивный клуб,

- выставка,

- тренинг и мастер-класс,

- гольф-клуб,

- школа конного спорта,

- выставка аукционного дома,

- презентация техники или авто,

- футбольный матч,

- экономический форум,

- мобильное приложение.

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