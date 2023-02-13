Для жителей Свиблово открылась новая детско-взрослая поликлиника

Сергей Собянин проверил оснащение кабинетов и пообщался с медиками Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Во многих районах столицы не только реконструируют уже действующие поликлиники, но и строят с нуля современные медицинские корпуса. Сегодня, 13 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в Свиблово на северо-востоке города.

«Большая работа была проведена, - сказал Собянин. - Мы все переделали - и регистратуру, и маршрутизацию, чтобы было удобно. Построили за два года. Для таких проектов обычно срок побольше - три-четыре года».

Мэр напомнил, что раньше врачам приходилось принимать жителей района в в другом здании, совсем не подходящем для оказания медицинской помощи. Там было настолько тесно, что даже не нашлось место для рентгена.

Во время осмотра новой поликлиники Сергей Собянин проверил оснащение кабинетов и пообщался с медиками. Мэр также поделился и ближайшими планами по развитию Свиблово.

«У вас район преображается потихоньку, - отметил Собянин. - Сделали парк «Яуза», скверы. В этом году еще заложим хорошую школу и сделаем ярмарочную площадь».

КОНКРЕТНО

Новая четырехэтажная детско-взрослая поликлиника на Уржумской улице построена из двух изолированных блоков - для взрослых и детей. Каждый из них рассчитан на 800 посещений в смену. В здании разместились филиал №1 городской поликлиники №107 и филиал №3 детской городской поликлиники №11.

Для диагностики и лечения закупили:

- цифровой маммограф;

- рентгеновские аппараты;

- аппараты УЗИ, ЭКГ, СМАД;

- ЛОР-комбайн;

- офтальмологическое оборудование и многое другое.

В здании разместили:

- кабинеты дежурного врача, пункты выдачи рецептов и забора анализов, процедурный кабинет, аптечный пункт и буфет;

- отделения - педиатрии, терапевтическое, лучевой диагностики;

- хирургический блок с чистой и гнойной перевязочными;

- кабинеты врачей-специалистов и функциональной диагностики;

- зона физиотерапии, зал ЛФК с раздевалками и душевыми.

Здесь будут обслуживаться 65 тысяч жителей Свиблово - 55 тысяч взрослых и 10 тысяч детей.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 131 здание городских, федеральных и частных медицинских учреждений.

По городской программе сегодня строятся 32 новые поликлиники. Из них девять уже готовы. Еще 23 амбулатории планируют возвести до 2025 года.