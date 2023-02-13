Загрутдинов: В 2023 году откроются новые дороги для ТПУ «Ярославская»

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На северо-востоке столицы продолжается обустройство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ярославская». Для этого сейчас строятся новые дороги. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, их планируется открыть летом 2023 года. Параллельно запустят и необходимую инфраструктуру, а также благоустроят все вокруг.

«Сейчас на объекте ведется строительство проезда вдоль Московского центрального кольца, дублера Проспекта Мира и проектируемого проезда №1214, подпорной стены, плоскостных парковок, дождевой канализации и тяговой подстанции, сетей связи и дорожного ограждения», - отметил глава ведомства.

По его словам, сооружения готовы уже наполовину. Завершение основных работ намечено на июль этого года. Благодаря проекту перераспределятся транспортные потоки и разгрузятся сразу несколько крупных магистралей города. В их числе - Ярославское шоссе, проспект Мира, северо-восточная часть МКАД, Енисейская улица. При этом удобнее станут поездки для жителей в таких районах, как Свиблово, Ярославский, Ростокино, а также всего Северо-Восточного округа столицы.

Строители проложат всего 3,3 километра дорог. Плюс ко всему возведут отстойно-разворотную площадку общественного транспорта со зданием конечной станции и зарядных станций для электробусов, плоскостные парковки площадью 5,1 и 7,7 тысячи квадратных метров соответственно. «Кроме того, будет продлен подземный пешеходный переход через Проспект Мира возле остановки общественного транспорта «Станция МЦК Ростокино», – уточнил Загрутдинов.

Глава Департамента напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры столицы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Только в прошлом году в рамках Адресной инвестиционной программы построено более 80 километров дорог.