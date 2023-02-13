Загрутдинов: Для участников реновации в Головинском районе строятся 9 жилых домов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Масштабное обновление жилых кварталов по программе реновации продолжается в разных округах города. При этом больше всего жилья для переселенцев строится в Головинском районе на севере Москвы.

«Здесь идет строительство 9 зданий, в которых суммарно располагается 1190 квартир», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас в столице строятся 165 жилых корпусов реновации на 2,6 миллиона квадратных метров. Еще 218 домов на 4,4 миллиона квадратных метров – проектируются.

«С момента старта программы в Головинском районе ввели в эксплуатацию 8 жилых домов, - уточнил Загрутдинов. - Всего в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 137 домов».

ЦИФРЫ

Участниками программы реновации жилья стали жители 5 175 домов Москвы. Это около 350 тысяч квартир. Их общая площадь - 16,4 миллиона квадратных метров. Переселение коснётся около миллиона человек. Из них сегодня въезжают или уже заселились в новые квартиры горожане из 638 домов. Для них выделены 218 домов-новостроек. Всего переселяются более 100 тысяч участников реновации.

С начала реновации в городе стало меньше на 159 ветхих домов. Больше всего таких построек снесли на западе столицы – 26 зданий.

ВАЖНО

Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/