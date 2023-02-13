Загрутдинов: В Строгино новое здание взрослой поликлиники с травмпунктом готово на 67 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Для жителей Строгино на северо-западе столицы строится новая взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом. Здание разместится на улице Твардовского, владение 10. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, будущий корпус готов на 67 процентов.

«Сейчас специалисты заняты прокладкой наружных инженерных сетей, устройством внутренних инженерных коммуникаций, отделочными работами, - рассказал глава ведомства. - Ввод в эксплуатацию планируется в этом году».

По его словам, главными преимуществами здания станут места для комфортного ожидания приема, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных пациентов.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл детско-взрослую поликлинику на северо-востоке столицы в Свиблово на Уржумской улице, 4А. Поликлиника уже приняла первых пациентов.

«Строительство 32 новых поликлиник в разных районах города - важнейшая городская программа, - подчеркнул Собянин. - Девять из них уже готовы. До 2025 года планируем построить ещё 23 поликлиники».

КОНКРЕТНО

В новой поликлинике на улице Твардовского:

- на первом этаже разместятся кабинет дежурного врача, прием анализов и введение инъекций, процедурные компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Здесь же в вестибюле - зоны для бахиломашин, кафе, аптечный киоск. В травмпункте - вестибюль с гардеробом, рентген-кабинет, кабинеты врачей-специалистов;

- на втором - кабинеты терапевтического отделения;

- на третьем - кабинеты врачей-специалистов;

- на четвертом - кабинеты врачей-специалистов, отделение функциональной диагностики;

- на пятом - кабинеты лучевой диагностики, профилактики;

- на шестом - отделение платных услуг, реабилитации, патронажной службы;

- на седьмом - конференц-зал.

На всех этажах - административные кабинеты и служебно-бытовые зоны.