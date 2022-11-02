Опыт и технологии: Как в Москве помогают больным с инсультом

Главврач Валерий Вечорко с современным аппаратом КТ.

72-летнюю Наталью Владимировну две недели доставили в знаменитую Филатовскую больницу прямо из метро…

- Несмотря на возраст, я еще работаю. Консьержкой. Ехала с работы и вдруг мне внезапно стало плохо. Видимо давление скакануло. Из рук сумка сама собой выпала, - рассказывает женщина. - Спасибо другим пассажирам - подхватили, вывели из вагона, вызывали врачей.

В больнице женщину тут же отправили на компьютерную томографию и оперативно определили: инсульт!

- Оказалось, что у меня тромб. Мне сделали операцию - тромб удалили через бедро. Сейчас прекрасно себя чувствую, - говорит Наталья Владимировна. - Спасибо врачам! Спасли меня.

ИНСУЛЬТНАЯ СЕТЬ

По статистике во всех странах мира именно инсульт является одной из самых частых причин смерти. Инсульт, напомним, возникает, когда у человека из-за тромба или разрыва сосудов происходит нарушение кровообращения в головном мозге.

Поэтому еще в 2017 году в Москве была создана специальная инсультная сеть. Это система, в которую включены опытные специалисты, оборудование с передовыми технологиями, а также алгоритм, который помогает оказать медпомощь пациенту с подозрением на инсульт в самые кратчайшие сроки. Благодаря этому удалось серьезно сократить смертность для пациентов с подобными проблемами.

ГКБ №15 имени Филатова не просто является частью городской инсультной сети. Это еще и один из крупнейших сосудистых центров столицы. Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко объясняет, как работает инсультная сеть:

- Врачи скорой помощи, которые приезжают на вызов, подключены к автоматизированной системе «Стационар» - у них на руках специальный планшет, - говорит специалист. - Если есть подозрение на инсульт, они делают запрос в систему и тут же видят, в каких больницах прямо сейчас есть свободные компьютерные томографы и операционные. То есть, они тут же выбирают кратчайший маршрут. Это очень важно, потому что счет идет на минуты. Здесь действует правило «золотого часа» - это время от проявления симптомов до доставки пациента в больницу. Пока человека везут, наши специалисты уже готовят для него аппаратуру и койку.

Для инсультных пациентов в больнице действует специальная операционная. Для удаления тромба хирург вводит в артерию тоненький катетер и благодаря цифровому рентгену ангигорафу специалисты видят на экране продвижение катерера в артерии и могут управлять инструментом. Такие операции длятся от двадцати минут до часа.

Специалист показывает, как проходят современные операции с помощью ангиографа (экран показывает движение катетера внутри артерии пациента и позволяет управлять им).

СТРОЯТСЯ ШЕСТЬ НОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Сейчас в больнице два современных ангиографических комплекса, которые позволяют проводить не только операции, но и диагностику. Аппаратура была приобретена по так называемым контрактам жизненного цикла. Это означает, что уникальная техника была приобретена напрямую по самым выгодным ценам, а поставщик гарантирует ее бесперебойную работу и обслуживание в течение 10 лет (это срок контракта, который при необходимости будет продлен).

По словам спецов, работающих в операционной, чаще всего на стол к «инсультным» хирургам попадают мужчины в возрасте 60 лет и старше. Но в целом от этого недуга не застрахован никто - без оглядки на пол и возраст. Молодых пациентов тоже, увы, достаточно. Основные факторы, которые становятся причиной инсульта, общеизвестны-высокое давление, сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь.

- Сейчас у нас на территории строится большой скоропомощной стационарный комплекс, после запуска которого оказание экстренной медпомощи выйдет на принципиально новый уровень, - говорит Валерий Вечорко. - Там будут современные операционные, отделения реанимации, максимально комфортные палаты, которые так спланированы, что диагностику можно будет проводить даже у кровати больного, не возя его по этажам. Планируется, что комплекс будет открыт уже в 2023 году.

Всего в Москве сейчас возводят сразу шесть подобных скоропомощных комплексов.

КСТАТИ

Последствия ковида

Последние два года прошли под знаком пандемии коронавируса. А первые штаммы ковида, как известно, вызывали серьезные осложнения у людей с хроническими заболеваниями.

- Ковид - это некий фактор, который способствует развитию инсульта, - говорит главврач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко. – Вирус влияет на сердечно-сосудистую систему. В целом - случаев (осложнений у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Авт.)тогда стало больше. Вирус не щадил - были и инсульты, и инфаркты.

Филатовская больница в 2020-м стала одной из тех городских больниц, которые за считанные дни (в данном случае - всего за неделю) были переоборудованы под инфекционные госпитали. Для этого нужно было приложить колоссальные усилия, потому что на момент начала пандемии в ее стенах проходили лечение более тысячи человек. Кого-то нужно было выписать, кого-то - перевести в другие больницы, а для новых пациентов подготовить новые блоки, соответствующие всем антикоронавирусным санитарным нормам.

«Филатовцы» с задачей справились блестяще. За два года здесь вылечили от ковида около 80 тысяч пациентов. Более того, на территории больницы действовал и роддом, в котором наблюдались и рожали мамочки, у которых был выявлен коронавирус.

- За все это время в этом роддоме появились на свет 1 807 детей, - отметил специалист. - При этом никаких патологий, вызванных ковидом, у младенцев не выявили.