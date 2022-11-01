С ноября Tele2 запускает сотрудничество с Театром на Бронной

В 2019 году художественным руководителем Театра на Бронной стал Константин Богомолов: были приглашены талантливые молодые режиссеры, которые показали новые трактовки известных произведений классики. В сезоне 2022-2023 гг. оператор запускает сотрудничество с театром и предлагает клиентам познакомиться с репертуаром, получить еще больше впечатлений и ярких эмоций.

В рамках стратегии lifestyle enabler оператор разрабатывает эксклюзивные продукты, цель которых – улучшение качества жизни клиентов. В этот раз для абонентов подготовлено специальное предложение – скидка 10% на приобретение билетов на любые постановки театра. Чтобы воспользоваться оффером, необходимо активировать промокод, полученный в программе лояльности «Больше».

В специальной зоне отдыха оператора можно зарядить мобильный телефон или с помощью AR-стелы сделать фото с любимой звездой. У любого желающего есть возможность создать уникальный контент с актерами Театра на Бронной: Сергеем Епишевым, Александром Семчевым, Василисой Перелыгиной, Александром Шумским, Иваном Тарасовым, Анной Патокиной.

Стремясь сделать современный театр понятнее и доступнее, оператор подготовил для гостей Театра на Бронной аудиолибретто c участием звезд к актуальным постановкам из репертуара. Так, Анна Патокина расскажет о своей героине Тане из спектакля «Таня», Игорь Миркурбанов познакомит с Гаевым из «Вишневого сада», Александр Шумский поделится своей трактовкой Гамлета из постановки «Гамлет in Moscow». Чтобы прослушать либретто, нужно просто навести смартфон на QR-код, который расположен на стеле в зоне оператора.

Ольга Свечникова, директор по маркетингу Tele2:

«Мы всегда внимательно следим за запросами клиентов и оперативно готовим новые интересные предложения. В этом году мы продолжаем поддерживать увлечение наших абонентов современным искусством и впервые запускаем сотрудничество с театром. Совместно с Театром на Бронной мы поможем зрителям открыть для себя новые постановки и ближе познакомиться с театральным миром».

Елена Мироненко, директор Театра на Бронной:

«Для Театра на Бронной очень важно появление яркого и передового телекоммуникационного партнера – компании Tele2, ценности которой совпадают с нашими. Мы видим развитие театра через ведущие технологии и рады тому, что совершенствуется наше пространство и расширяется аудитория, например, благодаря появлению AR-стелы, зоны Tele2 и запуску уникального предложения для клиентов оператора».