Таможенники задержали участника группировки, которая возила в Россию наркотики из США: Босс - американец, тайники - в бутылках шампуня

Содержимое посылки, получателям которой теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет. Фото: пресс-служба ФТС России

Накрыт канал, по которому контрабандисты переправляли в Россию наркотики из США. Как удалось установить, группой руководил американец, который удаленно управлял работой своих подельников в Москве.

Накануне на почту явился некий молодой человек. Он пытался получить посылку, предоставив фальшивый паспорт. Мужчину задержали. А в посылке, которую он хотел забрать, обнаружили «сюрприз».

«В коробке среди товаров народного потребления находились три бутылки из-под шампуня, наполненные вязкой маслянистой жидкость коричневого цвета с резким выраженным запахом марихуаны. Исследование показало, что жидкость - гашишное масло. Общая масса изъятого вещества составила 1,4 кг», - сообщили KP.RU в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Исследование показало, что жидкость, замаскированная под шампунь - гашишное масло. Фото: пресс-служба ФТС России

26-летний задержанный рассказал, что подобные посылки он получает уже два года. Наркотики приносит домой, фасует, а затем распределяет по тайникам-закладкам. Гонорар, который выплачивает ему «босс» - от 70 до 150 тысяч рублей за партию.

При обыске в квартире гражданина нашли картриджи для вейпов с наркотиками, инструменты фасовки и еще один фальшивый паспорт.

Далее удалось установить еще двух участников группы.

Мужчина пытался получить посылку, предоставив фальшивый паспорт. Фото: пресс-служба ФТС России

«По месту их проживания таможенники обнаружили еще 1,5 кг гашишного масла, а также 70 грамм кокаина и псилоцибиновые грибы, - рассказали в пресс-службе ФТС России. - Возбуждены уголовные дела по статье «контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного».

Стоит отметить, что в феврале текущего года в аэропорту Шереметьево с теми же запрещенными веществами была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Многократная рекордсменка женской НБА и двукратная олимпийская чемпионка прилетела в Россию для продолжения сезона (с 2015 года выступала за команду УГМК из Екатеринбурга), но во время прохождения таможенного контроля у нее в сумке нашли вейпы с гашишным маслом - его учуяла служебная собака. Грайнер грозило до 10 лет колонии. Дали 9.