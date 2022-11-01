Михаил Дегтярев: «Бюджет Хабаровского края вырос на 16 % в сравнении с прошлым годом»

За первые 9 месяцев 2022 года доход бюджета составил более 133 миллиардов рублей. Фото: правительство Хабаровского края

Очередное совещание краевого правительства во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым было посвящено итогам исполнения бюджета на период с января по сентябрь 2022 года.

Благодаря качественному администрированию бюджетного процесса и запуску новых инвестиционных процессов со стороны правительства региона, Хабаровскому краю удалось увеличить доходную часть бюджета.

Как доложил министр финансов Валентин Костюшин, доходы консолидированного бюджета региона составили более 133 миллиардов рублей за первые девять месяцев текущего года. 98 миллиардов рублей, пополнивших бюджет в результате налоговых и неналоговых поступлений, также на 17 % превысили прошлогодние показатели.

- За январь-сентябрь 2022-го региональный бюджет показывает рост доходов на 16% - плюс 18,4 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. А собственные налоговые доходы увеличены почти на 14 миллиардов рублей. При этом, помощь от федерального центра видоизменилась: стало больше субсидий, а дотации, наоборот, сократились, - пояснил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В то же время выросли и расходы, которые составили 127,5 миллиардов рублей. Главным образом, это обусловлено работой в социальной сфере. Социальная сфера – неизменный приоритет Михаила Дегтярева, поэтому перечень мер социальной поддержки расширяется, даже с учетом экономического давления на страну.

За счет краевого бюджета введены выплаты мобилизованным в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, реализуются все социальные обязательства. Более 82 миллиардов рублей за период с января по сентябрь 2022 года пошли на образование, здравоохранение, культуру и спорт.

Сегодня в приоритете – обеспечение исполнения Указа Президента России Владимира Путина №757.

- В центре внимания – региональная составляющая: вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, поддержки мобилизованных и их семей, информирования граждан о федеральных и местных мерах поддержки. И реализуется все это в том числе за счет резервного фонда, - подчеркнул губернатор.

Оставшиеся средства нуждаются в оптимизации, с чем Михаил Дегтярев поручил до 8 ноября разобраться министерствам и ведомствам края, уделяя внимание нуждам участников СВО.

- Трезво, сухо, с расстановкой оценить свои возможности до конца года. Все, что не готовы освоить, направить в резервный фонд! На поддержку наших военных и их родных, - заявил Михаил Дегтярев.