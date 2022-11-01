В Москве 1 ноября открылась усадьба Деда Мороза: что нового ждет гостей

На декабрь уже куча экскурсий забронирована Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне золотящихся березок и зеленого газона Дед Мороз выглядел малость странно. На намеки корреспондента KP.RU о том, не рано ли волшебник отряхнул бороду, тот невозмутимо ответил:

— Сразу видно внучек, детишек у тебя нет. А коли были бы, ты бы, как остальные московские родители, еще в сентябре мне звонить начал. На декабрь уже куча экскурсий забронирована…

На фоне золотящихся березок и зеленого газона Дед Мороз выглядел малость странно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общем, тянуть с записью опрометчиво. Программу интерактивных экскурсий (это когда ребятишек ведут по теремам сказочных героев) к началу сезона обновили. Если приходили сюда в прошлом году, повторений можно не бояться.

До чего хорош декор: в усадьбе последние годы скрупулезно подходят к интерьеру, интерактивным штуковинами и механизмам (например, есть действующая пневмопочта). На сей раз редизайн провели в обители Бабы Яги и сделали ботанический сад, в котором выращивают сладости. Каждую мелочевку хочется разглядеть. Пока ребятня рассказывает Снегурочке стишки, мамы уфоткивают каждую былинку-снежинку.

На сей раз редизайн провели в обители Бабы Яги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 ноября открывается новый павильон «Терем волшебства». Снаружи похож на большущий почтовый ящик. Там начнут проводить одну из игровых программ с участием шоколатье — будут делать конфеты.

19 и 20 ноября празднуют день рождения Деда Мороза. На «Тропе сказок» (дорожка на опушке рядом с усадьбой) откроют домик лесных жителей — шуршиков. Так зовут помощников московского Деда.

Теперь тут есть действующая пневмопочта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прийти погулять по территории усадьбы и «Тропы сказок» можно бесплатно. Работает фудкорт, можно сделать фото у елки и на фоне теремов. Внутрь пускают только с экскурсиями — по билетам.

Прийти погулять по территории усадьбы и «Тропы сказок» можно бесплатно. Работает фудкорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Отвечает главный московский Дед Мороз.

Когда придет зима?

— Я не тороплюсь. Когда все коммунальные службы будут готовы, тогда и посыплю снежку и морозца прибавлю, все будет красиво.

Как провел лето?

— Отлично! Я вообще круглый год здесь. Многие думают, что я куда-нибудь на севера линяю. Нет, я волшебник, могу быть везде. Вот усадебку отремонтировали — сделали все по лучшему, первейшему разряду.

19 и 20 ноября празднуют день рождения Деда Мороза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Письма уже шлют детки?

— Сегодня прямо в руки ребята отдали мне первые послания. В первом же просят сразу пять подарков! Пишет внучка: «Дедушка, подари мне живого коня». Как будто у меня лишний есть… Почтовую кампанию начнем с 18 ноября. По Москве поставим фирменные ящики, куда можно послания опускать. А карту ящиков на сайте нашем разместим. Только если хотите, чтобы Дедушка ответил, обязательно обратный адрес с индексом указывайте. А еще можно мне онлайн письмо через сайт отправить - dedmorozmos.ru.

Где у Дедушки места силы?

— Чтобы сил набраться, к нам в лес Кузьминский приходите. У нас речку Чурилиху укреплии, красоту навели. А в прудах в парке рыбка здоровущая появилась. И про музей-усадьбу «Люблино» не забывайте.

Усадьба работает с ежедневно с 09:00 до 20:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Усадьба работает с ежедневно с 09:00 до 20:00. Адрес: Волгоградский проспект, 168, стр. 7. Ст. м. «Юго-Восточная» или «Кузьминки», а затем автобус №569 до ост. «Госпиталь №2».

КОШЕЛЕК «КП» (руб.)

Экскурсия «Приключения под Новый год...». Рекомендована детям от 4 до 12 лет. Взрослый билет - 800 — 1200*, детский (7 — 17 лет) - 650 — 1050, дошкольник и по карте «Москвенок» - 500 — 900.

Вечерний квест «Тайна новогоднего огонька». С 10 лет. Билет - 900.

Экскурсия «Терем Волшебства». Взрослый билет - 600 — 1000, детский (7 — 17 лет) - 450 — 850, дошкольник и по карте «Москвенок» - 300 — 700.

Мультимедийный квест «Игрушечное королевство «Щелкунчика». Рекомендован детям от 6 до 13 лет. Билет - 500 — 650.

Программа «Путешествие по Сказочной Тропе». Рекомендована детям от 6 до 13 лет, проходит на улице. Билет - 500.

Индивидуальная программа 20 минут. Билет 2 взрослых + ребенок - 3000 — 5000, дополнительный билет — 1500 — 2500.

Мастер-класс по росписи пряника/колокольчика/фигурки. Для детей с 4 лет. Билет - 600.

В Москве 1 ноября открылась усадьба Деда Мороза Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Видеозвонок (WhatsApp, Zoom, Skype) от Деда Мороза. С 15 декабря по 8 января — 599.

Сладкий подарок (400 г) или «творческий» набор (карандаши, раскраска, фигурка для росписи) - 750.

Новогоднее чаепитие (два пирожка и чай) - 270.

Купить билет и посмотреть расписание — на сайте. Телефон 8 (495) 291-70-53.

*Здесь и далее цена зависит от даты проведения экскурсии, поэтому такой диапазон.