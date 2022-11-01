Для участников реновации в Перово построят дом в форме буквы «П»

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В 2024 году в Перово на востоке столицы появится жилой дом для переселения по программе реновации. Его адрес - Перовская улица, владение 6.

«Сейчас в здании ведется устройство шпунтового ограждения, разработка котлована и устройство подземной части», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Благодаря своей форме в виде буквы «П» дом образует внутренний двор, закрытый с юга, востока и запада. Его главные фасады будут смотреть на юг, в сторону внутридворового проезда вдоль улицы Мастеровая.

КОНКРЕТНО

Здание из 6 секций разной высоты будет таким:

- система вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки;

- 352 квартиры - 164 однокомнатных, 164 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- на первом этаже - просторные вестибюль и лифтовой холл, колясочная, комната дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- подземная автостоянка.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В благоустроенном дворе:

- деревья, кустарники, газоны и цветники;

- детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.

ЦИФРЫ

До конца 2022 года в Москве начнется переселение более 10 тысяч участников реновации. Для них передадут 20 новостроек.

Всего до Нового года по программе планируется ввести в эксплуатацию 33 новостройки.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации – в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев.