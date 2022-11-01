Для участников реновации в Перово построят дом в форме буквы «П»

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
В 2024 году в Перово на востоке столицы появится жилой дом для переселения по программе реновации. Его адрес - Перовская улица, владение 6.
«Сейчас в здании ведется устройство шпунтового ограждения, разработка котлована и устройство подземной части», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Благодаря своей форме в виде буквы «П» дом образует внутренний двор, закрытый с юга, востока и запада. Его главные фасады будут смотреть на юг, в сторону внутридворового проезда вдоль улицы Мастеровая.
КОНКРЕТНО
Здание из 6 секций разной высоты будет таким:
- система вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки;
- 352 квартиры - 164 однокомнатных, 164 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- на первом этаже - просторные вестибюль и лифтовой холл, колясочная, комната дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;
- подземная автостоянка.
Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
В благоустроенном дворе:
- деревья, кустарники, газоны и цветники;
- детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха взрослых.
ЦИФРЫ
До конца 2022 года в Москве начнется переселение более 10 тысяч участников реновации. Для них передадут 20 новостроек.
Всего до Нового года по программе планируется ввести в эксплуатацию 33 новостройки.
НА ЗАМЕТКУ
Вся информация о программе реновации – в спецпроекте mos.ru.