В шестом микрорайоне Бескудникова появилась школа на 550 мест

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На севере столицы в шестом микрорайоне Бескудниковского района построена новая школа. Она разместилась на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка. Четырехэтажный корпус войдет в комплекс школы № 656 имени А. С. Макаренко.

«Здание рассчитано на 550 учащихся», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, центром сооружения стала выступающая цилиндрическая конструкция актового зала. Это главная точка и внешней, и внутренней планировки здания. Школьные сборы и праздники будут проходить в пространстве с трансформируемой системой кресел - телескопической трибуной. В нем смогут разместиться 330 зрителей. Зал оснащен технологическим оборудованием для видеопроекции, звукоусиления, постановочного освещения и механическим оборудованием эстрады.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

«Для развития навыков в сфере инженерной деятельности и информационных технологий в школе будут работать три IT-полигона, - отметил глава ведомства. - В них обустроены зоны обработки материалов, программирования, моделирования, испытания устройств, управления беспилотными летательными аппаратами».

Для занятий физкультурой на втором этаже - два спортзала с душевыми. А подкрепиться ученики и педагоги смогут в обеденном зале на 275 мест. В школе также есть многофункциональный библиотечный центр с медиатекой. В озелененном дворе сделали спортивную зону и игровые городки.