Матроскин – на удачу, сердце – для душевного тепла: из Москвы на фронт отправили 3000 шевронов-талисманов

Российские школьники помогли создать 3000 шевронов-талисманов для бойцов СВО. Фото: Российское движение детей и молодежи

«Отважным и важным» - так называется проект, который в октябре прошлого года «Движение первых» запустило в рамках Всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ. Кинули клич – и со всей страны в Москву всего за несколько недель прислали 5000 рисунков, чтобы сделать из них шевроны-талисманы для военнослужащих в зоне СВО.

Российское движение детей и молодежи отобрало эскизы, которые легли в основу будущих шевронов. Делали их из ткани, на нее термопринтом переносили изображение с пленки. К одежде готовое изделие крепится на прочную липучку – если специально не дернешь, то она ни за что не отвалится.

Фото: Российское движение детей и молодежи

Всего за время акции было отпечатано 3000 шевронов, в том числе с веселым котом Матроскиным, который наверняка передаст бойцам свою житейскую мудрость, и с сердцем – чтобы показать: дома о военных помнят, дома их ждут.

- На моем рисунке – флаг России как знак патриотизма и сердце с кардиограммой, на которой написано «Любим». Потому что жизнь – это самое главное, и я хочу, чтобы там, на фронте знали: мы желаем каждому вернуться целым и невредимым, - рассказала автор одного из эскизов Виолетта Кирсань из школы №4 подмосковного Краснознаменска.

Фото: Российское движение детей и молодежи

Шевроны отправляли при помощи волонтёров МЫВМЕСТЕ и военных корреспондентов. Последние заверили: талисманы бойцы получали с радостью, ведь это частичка тепла из дома, и люди, в очередной раз встречая военного со львом Бонифацием или щенком-супергероем, наверняка улыбнутся, потому что теперь они связаны одной идеей и одним проектом – «Отважным и важным».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)