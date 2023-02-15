Новейшие репродуктивные технологии: победа над бесплодием неизбежна?

Фото: Нова Клиник

Из-за чего же возникают проблемы с зачатием и какие инновационные методики помогают стать родителями даже тогда, когда шансов, казалось бы, нет совсем?

Кадр: лицо женщины крупным планом. Уголки губ скорбно опущены, в глазах слезы. «Милый, доктор сказал, что у нас никогда не будет детей». Камера переходит на лицо мужчины: он знает, что это конец, но не подает вида. Берет женщину за руку. Она склоняет голову и рыдает у него на плече. Звучит пронзительная трагическая музыка.

Примерно так воспринималось бесплодие еще буквально несколько десятилетий назад. К счастью, сейчас ситуация принципиально иная. Давайте выясним, из-за чего возникают проблемы с зачатием и какие инновационные методики помогают стать родителями даже тогда, когда шансов, казалось бы, нет совсем.

Тревожная статистика: почему бесплодных пар с каждым годом все больше?

Причин много: плохая экология, стрессы, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Кроме того, многие женщины теперь рожают первенца не в 20–25 лет, как их мамы, а гораздо позже. Почему? Потому что хотят сначала получить образование и сделать карьеру, так что планировать беременность начинают ближе к сорока. Однако как раз на этом этапе количество яйцеклеток начинает резко сокращаться. Более того, качество тех, которые остались, стремительно ухудшается.

Правда, есть в основе этой статистики и позитивные моменты. Дело в том, что супруги стали чаще обращаться со своей проблемой к врачу, то есть сейчас учитывается гораздо больше реальных случаев бесплодия.

Из-за чего чаще всего возникают проблемы с зачатием?

Времена, когда жена считалась единственной «виновницей» бесплодия в семье, давно прошли. Мужской и женский фактор бесплодия врачи в результате обследования диагностируют примерно в равной пропорции. А в каждом пятом случае нарушения находят у обоих супругов.

Чаще всего у женщин выявляются проблемы с проходимостью маточных труб, эндокринные нарушения и эндометриоз.

У мужчин самой распространенной причиной бесплодия считается варикозное расширение вен семенного канатика (варикоцеле). Кроме того, нередко трудности с зачатием бывают обусловлены инфекциями мочеполового тракта (в том числе и передающимися половым путем).

Когда начинать беспокоиться?

Если две полоски в тесте не появились в течение пары месяцев, диагностировать себе бесплодие точно не стоит. По статистике, шансы на успешное зачатие в одном менструальном цикле не превышают 25%.

Записаться на прием к врачу нужно через год безуспешных попыток, если вам меньше 35 лет, или через полгода, если вы старше.

Какой врач лечит бесплодие?

Занимается проблемой бесплодия узкий специалист – репродуктолог.

Выбирая, в какой медицинский центр обратиться, обязательно уточните, как давно он функционирует, каковы квалификация и опыт врачей, что пишут пациенты.

Естественно, очень важно понимать, каких результатов добиваются специалисты, особенно если речь идет о сложных случаях.

Эффективная диагностика и лечение бесплодия в сети центров репродукции Нова Клиник подтверждаются статистическими данными и многочисленными отзывами тех людей, которые смогли стать родителями. Благодаря врачам клиники на свет появилось уже более 6 тысяч детей.

Фото: Нова Клиник

Обследование: важны все детали

Иногда у одного пациента обнаруживается сразу несколько нарушений, препятствующих зачатию (допустим, непроходимость труб, хронический эндометрит и снижение функции щитовидной железы у женщины). Именно поэтому обследоваться нужно очень тщательно.

Мужчине в первую очередь назначают спермограмму. Это очень информативный анализ, с помощью которого можно оценить количество и качество половых клеток. Однако нужно иметь в виду, что достоверность результатов во многом зависит от правильной подготовки, поэтому предварительно обязательно прочитайте о том, как сдать спермограмму.

Кроме того, врач может назначить УЗИ органов мошонки, анализы на половые инфекции и гормоны, а также целый ряд других исследований.

Обследование, которое назначают женщине, еще более масштабно. Кроме анализов крови, мазков и УЗИ, для диагностики причин бесплодия потребуются и другие исследования. Выяснить, проходимы ли трубы, можно с помощью гистеросальпингографии или эхосальпингоскопии. Чтобы внимательно осмотреть полость матки, назначают гистероскопию. Изучить состояние органов малого таза и исключить спаечный процесс позволяет лапароскопия.

Лечение бесплодия – это не всегда ЭКО

Когда причины бесплодия определены, начинается лечение.

Хотя считается, что репродуктолог занимается только программами ЭКО, это совсем не так. Очень часто, используя консервативные или хирургические методы, удается восстановить собственную репродуктивную функцию пациентов. Проще говоря, после лечения беременность наступает вполне самостоятельно.

Но иногда применение высоких технологий действительно необходимо.

Чудеса высоких технологий

ЭКО – это когда жизнь зарождается не в организме женщины, а в лаборатории клиники репродукции. А уже потом эмбрион переносят в матку, где он продолжает развиваться.

Экстракорпоральное оплодотворение – технически сложная процедура, состоящая из нескольких последовательных этапов, каждый из которых требует использования современного оборудования и участия квалифицированных специалистов. Именно этим объясняется высокая стоимость лечения. Обратите внимание, что программы бывают разными, в зависимости от этого варьируется и цена ЭКО.

Метод постоянно развивается, поэтому сейчас врачи могут помочь стать родителями даже тем парам, у которых раньше не было ни малейшего шанса.

Если у пациентки удалена матка, доктор рекомендует процедуру суррогатного материнства. Малыша выносит женщина, не имеющая с ним генетического родства.

Если у мужчины в семенной жидкости нет ни единого сперматозоида, клетки можно получить путем биопсии из ткани самого яичка или его придатка. После этого эмбриолог отберет лучшие из них и, используя микроинструменты, введет внутрь ооцитов.

Если имеется очень высокий риск рождения ребенка с тяжелым наследственным заболеванием, в программе ЭКО эмбрионы сначала проверят на наличие мутации, а затем перенесут в матку только те, у которых она не обнаружена.

Сейчас появилась возможность в молодом возрасте заморозить яйцеклетки и оставить их на хранение в клинике репродукции. Когда женщина будет готова к рождению малыша (через 5, 10, 15 лет), клетки разморозят и используют для оплодотворения.

Повышение эффективности лечения и забота о здоровье пациента – это крайне важные моменты, которые являются первостепенными для врачей Нова Клиник. Индивидуальный подход не просто декларируется, а постоянно подтверждается на практике. Каждый случай рассматривается одновременно несколькими специалистами. В центре репродукции используются такие инновационные методики, как персонифицированная стимуляция и персонифицированный перенос. Кроме того, внедрена электронная система Мэтчер, позволяющая осуществлять строгий контроль на всех этапах лечения.

Репродуктивная медицина не стоит на месте. То, что казалось фантастикой еще несколько лет назад, стало реальностью. А впереди нас ждут все новые и новые чудеса науки.

Реклама. ООО «МедИнСервис» LjN8KVVE8