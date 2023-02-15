Колбаса, гитара, сок: родители бойцов рассказали, что они просят у своих родных к 23 февраля

Виктор из Подмосковья едет в зону СВО, чтобы поздравить сына и его сослуживцев с Днем защитника Отечества

- Ну что тут сказать? Да, снова поеду, надеемся к 23 февраля успеть, - Виктор занимается грузоперевозками в Московской области. В зону СВО поедет в составе «Гуманитарного батальона». Готов быть водителем, волонтером – по ситуации. В общем, все ради того, чтобы встретиться с сыном Артемом.

Артему 24. После университета он отслужил в армии, вернулся к родителям в Раменский район, занялся фермерством. А в прошлом году во время мобилизации его призвали в числе первых. Проводив сына на фронт, Виктор вскоре присоединился к Михаилу Афонькину, который собирал гуманитарную помощь.

Артем с мамой Светланой.

В декабре 2022 года Виктор впервые лично отправился в зону СВО. Удивительно, но с сыном он встретился 15 декабря – в день рождения Светланы – супруги Виктора и мамы Артема. Вместе они записали ей видеопоздравление.

Февральская поездка станет для Виктора третьей. Он готовится привезти посылки и приветы из дома не только Артему, но и его сослуживцам – каждого из них он уже знает наперечет.

- Ребята колбасу очень просят. В этот раз еще гитару повезу «под заказ», - рассказал Виктор корреспонденту kp.ru. – Что Артему нужно? Не знаю, это уж они с матерью решают. Гранатовый сок в прошлый раз ему вез, мандарины он очень любит. А так недавно его бывшие одноклассницы передали письма для него. Красивые, под бантиком. Привезу как раз к празднику.

По словам Виктора, для ребят любая весточка из дома – в радость. Потому что — это значит, что их любят и ждут.