Троицкая линия метро в Москве: Первый участок от «ЗИЛа» до «Коммунарки» построят в 2024 году

Московское метро расширяется не только за счёт отдельных дополнительных станций, но и новых линий. Одна из них - Троицкая. Фото: stroi.mos.ru

Московское метро расширяется не только за счёт отдельных дополнительных станций, но и новых линий. Одна из них - Троицкая. Маршрут фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Сейчас строители прокладывают первый участок будущей ветки. Его длина - 25,2 километра. На нем разместятся 11 станций - «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская» («Мамыри»), «Бачуринская», «Коммунарка».

«Вокруг первой очереди Троицкой линии метро проживают около миллиона человек, - сообщил сегодня, 15 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции «ЗИЛ» новой линии. - Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях. Окончание работ запланировано на конец 2024 года».

Мэр напомнил, что станция «ЗИЛ» станет одной из крупнейших на будущей ветке.

«Она стыкуется с МЦК, сюда же придет и будущая Бирюлевская линия метро», - уточнил Собянин.

Сегодня на ЗИЛе мэр осмотрел также строительство моста через затон Новинки длиной 615 метров с четырьмя полосами движения в обоих направлениях.

«До конца 2023 года будет построен мост через Новинку, набережная Шагала соединится с Южнопортовой улицей», - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что ЗИЛ сегодня является одной из основных площадок комплексного развития города.

«Помимо жилья, создания рабочих мест здесь создаются новые транспортные системы, включая автомобильные дороги, мосты, набережные, - сказал Собянин. - Все идет комплексно и в соответствии с теми планами, которые мы наметили».

Новый мост через затон Новинки станет частью создаваемой четырехполосной магистрали длиной порядка 11 километров. Она пройдет вдоль четырёх набережных Москвы-реки - Крутицкой, Симоновской, Марка Шагала, Нагатинской поймы, а также от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда.

ЧТО ДЕЛАЮТ

Троицкая линия метро поедет от Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Трасса пройдёт через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа.

Длина маршрута - около 40 километров.

Всего на линии 17 станций. При этом «ЗИЛ» и «Крымская» станут пересадочными на одноимённые станции МЦК. С «Новаторской» можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро, с «Академической» – на Калужско-Рижскую линию. На «Коммунарке» обустроят крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе на станции «ЗИЛ» откроется пересадка на Бирюлёвскую линию метро.

Конечная станция «ЗИЛ» Троицкой линии метро разместится вдоль МЦК около пересечения с проспектом Лихачева.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После открытия станции «ЗИЛ» у жителей появится много новых маршрутов. При этом время в пути от «ЗИЛа» до «Академической» уменьшится в три раза - с 18 до 6 минут, а до «Новаторской» в 2,5 раза - с 30 до 12 минут.

В целом запуск Троицкой линии метро позволит частично разгрузить центральные и южные участки сразу двух линий подземки - Калужско-Рижской и Сокольнической.