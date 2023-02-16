Загрутдинов: В 2025 году для участников реновации в Нижегородском районе столицы построят два жилых корпуса

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На юго-востоке Москвы продолжается переселение жителей по программе реновации. Один из новых адресов для новоселов появится на Новохохловской улице в районе Нижегородский. Сейчас здесь на земельном участке 15/2 возводятся два жилых корпуса.

«Их введут в 2025 году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты уже заняты разработкой котлована и установкой шпунтового ограждения».

ЧТО ПОЛУЧАТ НОВОСЕЛЫ

Новостройка из двух отдельных монолитных корпусов будет выглядеть так:

- одно здание - из трех секций, другое - из одной. Между ними - декоративная угловая арочная вставка и стенка со сквозными проемами;

- фасады - с облицовкой бетонной плиткой «под кирпич», а также металлическими корзинами для кондиционеров;

- 550 квартир (однокомнатных – 194, двухкомнатных – 294, трёхкомнатных – 62). Девять квартир с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой - для маломобильных жильцов. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - на них могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части корпусов - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей;

- около входа в дом - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.

Во дворе:

- две детские площадки;

- спортивная зона с тренажерами;

- места для тихого отдыха.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/