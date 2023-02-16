Бизнес на любви: Хозяева сбежали за границу, а котиков и кроликов бросили в московских зоогостиницах

Кролики Авиша и Руперт. Фото: Виктория Яковлева

«Просторные номера», «экологически чистые материалы», «опытная зооняня» - гостиницы для животных обещают питомцам круглосуточную заботу и уход от профессионалов. В реальности меня – аллергика без ветеринарного образования и какого-либо значительного опыта ухода за животными - спокойно приняли на работу всего через день стажировки.

ЭТО ВАМ НЕ ДОМ

Место, в которое я попала – самая обычная зоогостиница, номера стоят от 500 до 1500 тысяч рублей в зависимости от тарифа. Можно приехать со всем своим скарбом или привезти лишь кота, а все необходимое «постояльцу» выдадут на месте. Ветеринаров здесь нет, только грумеры – и те из числа бывших котонянь, которые прошли специальные курсы.

С клиентами мы должны быть приветливы и обязаны провести им мини-экскурсию, чтобы они удостоверились: у нас кристально чисто! Сколько химии при этом льется на пол, в том числе в самих вольерах, чтобы не пахло – владельцам животных знать не обязательно.

Мы долго расспрашиваем, как часто животина кушает, гуляет, пьет, как любит играть. Тщательно все записываем на глазах у хозяев: они должны быть уверены, что их питомец будет жить здесь, как дома. На самом деле никто не будет кормить кота по часам. Уборка и кормежка проводится два раза в день – утром и вечером, остальное – «по мере необходимости». На деле это означает, что все зависит от ответственности котоняни и нагрузки на нее во время рабочего дня.

Сейчас в зоогостиницах – временная передышка после новогодних каникул и перед летними отпусками. Горячий сезон идет с мая по сентябрь, номера бронируют уже в феврале. Номер – это стеклянная клетка со стеклянными же полками, два метра в высоту, ширина - метр на метр в «стандартах» и полтора на полтора в «люксах». Пока из 20 номеров заняты 10. В горячий сезон забиты будут все, причем в один вольер могут заселить до четырех животных, если они до этого жили вместе. Кроме того, владельцы гостиницы могут привезти еще дополнительные клетки, чтобы заработать побольше денег. Понятно, что ни одной свободной минуты у котоняни не будет.

Кролики Авиша и Руперт. Фото: Виктория Яковлева

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ФОТООТЧЕТЫ

Обязательный элемент любой уважающей себя зоогостиницы – ежедневные фотоотчеты и камеры видеонаблюдения. Но если у кота не подключено видеонаблюдение, то с большой долей вероятности гулять он не будет. Судите сами. Если постояльцев из 20 вольеров по очереди выпускать хотя бы на 15 минут в день, это займет 5 часов. Сотрудники просто не справятся.

А выгуливать животных из разных вольеров одновременно запрещено. Хозяевам правило «одиночного выгула» объясняют тем, что котики могут подраться. В реальности дело в другом: несмотря на правило об обязательном наличии ветпаспорта и действующих прививок, в гостиницу могут принять и «нарушителей» - без документов или прививок. Чтобы животинки не перезаражались, их и держат в клетках.

НЕДОРЕЛОКАНТЫ

Основная масса обитателей зоогостиниц – это животные, чьи хозяева часто бывают в разъездах. Не так давно появилась новая категория – недорелоканты. К примеру, Эдмунд – престарелый сфинкс. В этом году ему будет 18 лет. Прошлой зимой его хозяйка укатила в Голландию к детям, да так и не вернулась. Но кота не бросила: оплачивает его проживание в гостинице и регулярные поездки к ветеринару. Но всем понятно: Эдмунд здесь – на дожитии.

Британцы Макс и Стакс «вот-вот» должны укатить к хозяевам в Израиль. Но отъезд все откладывается. Уже год.

Все три кота, тем временем, сдают буквально на глазах: их мало интересует еда, уже не хочется, как прежде, гулять. Они словно спят наяву.

Хозяйка другой гостиницы – для кроликов – рассказала похожий случай.

А апреле 2022 года к ним привезли двух пушистиков - Авишу и Руперта.

- Оплатили проживание до сентября. Их хозяйка уехала сначала в Сербию к мужу, потом – на Кипр. Спрашивала, как у кролей дела, планировала их забрать. А в сентябре она перестала отвечать на сообщения и звонки, хотя до сих пор регулярно бывает онлайн, - рассказала корреспонденту KP.RU администратор отеля GreenHotelAmeli Виктория Яковлева, сейчас она подыскивает кроликам новых владельцев – более ответственных, чем предыдущие.

Кролики Авиша и Руперт. Фото: Виктория Яковлева

Что почем (руб.)

Номер «стандарт» со своими вещами – от 500

Люкс «все включено» - от 1500

Стрижка – от 2000

Мытье и сушка – от 1500

Трансфер от дома до гостиницы – от 1000

Отвезти кота в ветклинику – от 500 (прием и такси также оплачивает владелец)

Докупить котику еды или наполнителя – 300 + чек

Стрижка когтей – от 250

Чистка ушей – от 250

Видеонаблюдение (в некоторых гостиницах оплачиваются отдельно) – от 50 за сутки

Наполнители для лотка – от 50 в день за кота

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Отель для питомцев безвреден на короткий срок

Анастасия Фавстина, ветеринарный врач-невролог, специалист по поведенческой медицине:

- Животное можно оставить в зоогостинице, если вы уезжаете в отпуск на пару недель. Но тут много нюансов: ему будет скучно из-за ограниченного пространства и обедненной среды, ухаживать за ним все время станут разные люди, и от этого ему будет сложно почувствовать себя в безопасности, к тому же вокруг - другие животные. У собак также могут возникнуть проблемы с выгулом. В среднем питомец к новому месту привыкает примерно две недели. Спасет ли ситуацию «общение» с хозяином по телефону? Животные могут узнать голос владельца, но без физического присутствия не поймут, кто там на экране, потому что для них важнее запах, чем зрение. Именно поэтому питомца лучше оставлять со знакомым ему человеком или хотя бы на домашнюю передержку с регулярным выгулом.