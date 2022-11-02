Сергунина: Исторические выставки, лекции и кинопоказы пройдут в Москве в честь Дня народного единства

Фото: Иван МАКЕЕВ

Культурные площадки столицы подготовили программу ко Дню народного единства - всего с 3 по 6 ноября в городских учреждениях состоится более 160 мероприятий. В музеях, библиотеках, кинотеатрах и парках пройдут лекции, концерты, творческие занятия, выставки, спектакли и показы фильмов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ко Дню народного единства столичные учреждения культуры подготовили более 160 мероприятий. Они пройдут с 3 по 6 ноября по всей Москве. Большая часть из них будет посвящена истории нашей страны. Все желающие смогут познакомиться с традициями народов России на этнографических викторинах, диктантах и мастер-классах по разным ремеслам», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, в библиотеке №260 (дер. Десна, ул. Административная, д. 9А) 3 ноября в 15:00 пройдет исторический час, посвященный предводителям народного ополчения 1611-1612 годов Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Слушателям расскажут об эпохе Смутного времени, борьбе нашей страны с интервентами и возникновении Дня народного единства. Гостей ждет видеопрезентация и тематическая выставка книг с иллюстрациями. А 4 ноября в 15:00 в галерее-мастерской «Варшавка» (Варшавское шоссе, д. 68, корп. 1) пройдет открытый показ фильма режиссера Всеволода Пудовкина 1939 года «Минин и Пожарский», который также рассказывает об этих событиях.

В Центральной детской библиотеке №14 (ул. Дубининская, д. 20, стр. 1) 3 ноября в 14:00, а также в Библиотеке №25 имени Всеволода Иванова (ул. Врубеля, д. 13) в 15:00 пройдут этнографические диктанты, посвященные культуре народов России.

Уточняется, что библиотека №259 (город Московский, 1-й микрорайон, д. 49) 3 ноября в 17:00 приглашает на интерактивную программу, посвященную народным промыслам. Для посетителей подготовили творческие занятия и выставку предметов быта. В библиотеке №124 (ул. Велозаводская, д. 11/1) 5 ноября в 18:00 состоится концерт с участием студентов и преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных. На протяжении всего вечера будут звучать песни разных народов нашей страны. Сцену с солистами разделят исполнители инструментального жанра, которые представят популярные композиции разных времен.

В театральной гостиной Дома Гоголя (Никитский бульвар, д. 7А) 3 ноября в 19:00 состоится лекция о жизни и творчестве архитектора-реставратора Петра Барановского, одного из наиболее известных исследователей древнерусского зодчества. Он стоял у истоков создания отечественной системы охраны памятников. Благодаря ему москвичи сегодня могут любоваться старинными постройками в музее-заповеднике «Коломенское», Крутицком подворье и других местах. Вход по регистрации.

Как поясняется в материале, в кинотеатрах сети «Москино» («Искра», «Вымпел», «Сатурн», «Спутник») 3 и 4 ноября зрителям покажут историко-биографические картины о непобедимом флотоводце Федоре Ушакове («Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы», режиссер Михаил Ромм, 1953 год), эпохе Петра I («В начале славных дел», режиссер Сергей Герасимов, 1980 год), об офицерах и матросах Балтийского флота («Моонзунд», режиссер Александр Муратов, 1988 год).

Дополняется, что в столичных парках пройдут разнообразные мастер-классы для детей и взрослых по ремеслам и изготовлению сувениров. Такие мероприятия запланировали «Северное Тушино», «Фили», «Красная Пресня», «Митино», музей-заповедник «Царицыно» и другие зоны отдыха.