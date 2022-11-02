До 2026 года в Москве появится порядка 50 пешеходных переходов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

С октября 2022 по 2026 год в столице планируется строительство порядка пятидесяти пешеходных переходов. Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов назвал адреса некоторых из них.

«Сейчас возводим четыре пешеходных перехода через МЦД на Дмитровском шоссе в районе домов: 29, 5 и 7 корпус 2, 1-го Тушинского проезда, владение 19, на пересечении улицы Полоцкая и Гвардейская, а также через Лермонтовский проспект в районе дома 2 корпус 1», - сообщил глава ведомства.

По его словам, для 12 пешеходных переходов готовятся проекты и разрабатывается градостроительная документация. Среди них - пять подземных переходов через МЦД. Их планируют построить в районе улиц Яблочкова, Черняховского, Новостроевской, а также на пересечении Каспийской с улицей Медиков и Ереванской.

«Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам», – отметил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Еще семь надземных пешеходных переходов появятся по таким адресам:

- два перехода через Северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления МЖД в районе улиц Василисы Кожиной, дом 22 и Ивана Франко, дом 16;

- на улице Бутырский Вал, дом 48;

- переход, соединяющий многофункциональный терминальный комплекс на 11-м участке делового центра «Москва-Сити» и общественную зону для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и посетителей «Москва-Сити»;

- пешеходный мост для соединения Болотной и Крымской набережных;

- пешеходный мост через Нагатинский затон;

- пешеходный мост для соединения Госпитальной и Рубцовской