На юго-востоке Москвы строят и проектируют семь жилых домов по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Для переселения по программе реновации в Нижегородском районе на юго-востоке столицы строят и проектируют семь жилых домов.

«Сейчас возводятся пять зданий, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Жилая площадь строящегося жилья в районе Нижегородский составляет 134,4 тысячи квадратных метров».

По его словам, ещё для двух домов готовятся проекты. Общая площадь этих строений - 34,4 тысяч квадратных метров.

«C момента старта программы реновации в районе Нижегородский ввели в эксплуатацию два жилых дома жилой площадью 17,5 тысяч квадратных метров, - уточнил глава ведомства. - Всего же по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 92 жилых домов».

Напомним, благодаря программе новоселье отметят в целом по городу около 1 миллиона москвичей. При этом будет расселено 5175 домов. Для строительства нового жилья подобрана 561 стартовая площадка на 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

НА ЗАМЕТКУ

Новые дома строятся в Нижегородском районе столицы по таким адресам:

2-я Фрезерная ул., земельный участок 6 (вл. 6)

Нижегородская ул., вл. 76

Новохохловская ул. (Нижегородская ул., вл. 94, корп. 4)

Новохохловская ул., земельный участок 1 (кв. 80, между Новохохловской ул. и Третьим транспортным кольцом)

Новохохловская ул., земельный участок 15/2 (вл. 15/2)

ЦИФРЫ

С начала программы реновации в столице, то есть с 2017 года, снесены 124 жилых дома, в том числе в 2022 году – 44 здания.

С начала этого года передали под заселение 48 «стартовых» жилых домов. Всего в 2022-м переселенцы в столице получат 72 «стартовых» дома.

До конца декабря в Москве начнется переселение более 10 тысяч участников реновации. Для них передадут 20 новостроек.

Всего до Нового года по программе планируется ввести в эксплуатацию 33 новостройки.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.