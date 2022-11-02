Новое здание подстанции скорой помощи в Щербинке готово на 87 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда № 728 строится новая подстанция скорой помощи.

«Здание готово на 87 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас на территории подстанции скорой медицинской помощи занимаются благоустройством».

По его словам, внутри корпуса началась чистовая отделка. Кроме того, сюда уже завозят эргономичную мебель.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

КОНКРЕТНО

Подстанция будет выглядеть так:

- фасад - вентилируемый с металлическими кассетами разного цвета;

- остекленный центр здания объединит его левую и правую части;

- в одноэтажной части - встроенно-пристроенная автостоянка на 20 автомашин «скорой» с отделением для мойки автомобилей на 1 пост;

- в трехэтажной части - подвальная техническая зона (кроссовая, электрощитовая, насосная сплинкерного пожаротушения, помещения ввода водопровода и водомерного узла, для прохождения инженерных коммуникаций). Далее здесь же:

- на первом этаже - зона амбулаторного приема с перевязочной, охрана и пожарный пост, диспетчерская, комната отдыха диспетчеров, технические зоны, комната проведения предрейсовых медосмотров, кладовые запаса медикаментов;

- на втором этаже - гардероб, кладовые мягкого и жёсткого инвентаря, сушка одежды и обуви персонала выездных бригад, комнаты отдыха персонала;

- на третьем этаже – администрация, медицинский архив, аптека с комнатой старшего фельдшера, методический кабинет и кабинет статистики, кладовые перевязочных материалов и белья, дезинфицирующих средств, хозяйственного инвентаря, мастерская по ремонту аппаратуры, зал собраний на 49 мест, комната психологической разгрузки, комнаты отдыха персонала.